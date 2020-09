Hessen: Fahrgastzahlen bleiben niedrig

Frankfurt am Main. Bis zu ein Drittel der Fahrgäste fehlt weiterhin: Die Pandemie hat die Fahrgastzahlen bei Bussen und Bahnen einbrechen lassen. Der Tiefstand aus dem April, als noch strenge Kontaktbeschränkungen galten, ist zwar überwunden. Doch selbst die sonst so volle S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet kommt Monate später nur auf gut 65 Prozent Auslastung. Als Gründe nennt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) in einer am Sonntag via dpa verbreiteten Meldung Kurzarbeit, Homeoffice und das weiter geltende Verbot für Großveranstaltungen.(dpa/jW)