Zaunanlage wegen Schweinepest

Schenkendöbern. Die Absperrung für Wildschweine gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) steht. Der mobile Elektrozaun sei am Samstag abend in einer Kernzone rund um den Fundort des mit ASP infizierten Wildschweinkadavers in der Gemeinde Schenkendöbern in einem Radius von drei Kilometer fertig aufgebaut worden, wie das Brandenburger Gesundheitsministerium am Sonntag dpa bestätigte. Der Landesforstbetrieb hatte die örtlichen Kräfte unterstützt. In der Kernzone liegen die Landkreise Spree-Neiße und Oder-Spree. (dpa/jW)