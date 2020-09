»Coronademo« in München gestoppt

München/Hannover/Wiesbaden. In mehreren deutschen Städten haben am Wochenende wieder Tausende gegen die staatlichen Coronamaßnahmen demonstriert. Allein in München nahmen nach Schätzungen der Polizei am Samstag etwa 10.000 Personen an einer Kundgebung teil – doppelt so viele wie von den Veranstaltern der rechtsoffenen Initiative »Querdenken 089« angemeldet. Zuvor hatten bereits an einem Demonstrationszug durch die Innenstadt deutlich mehr Menschen teilgenommen als erlaubt: bis zu 3.000 statt 500. Weil die Teilnehmerzahl so deutlich überschritten wurde und viele die Maskenpflicht ignorierten, wurde der Zug von der Polizei gestoppt. Es gab mehrere Festnahmen und mehr als 100 Anzeigen. In Hannover und Wiesbaden gingen Hunderte auf die Straße. (dpa/jW)