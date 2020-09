Gegen China und EU-Flüchtlingspolitik

Leipzig. Hunderte Szenelinke haben am Sonnabend in Leipzig sowohl gegen die Flüchtlingspolitik der EU als auch gegen die chinesische Regierung demonstriert. Auf der Straße waren laut Polizei und Veranstalter gut 600 Teilnehmer. »Bis zum Ende der Demonstration ist alles sehr ruhig verlaufen, wir sind zufrieden«, teilte die Polizei mit. Vereinzelt sei Pyro­technik gezündet worden. Zur Demo aufgerufen hatte die Kampagnengruppe »Nationalismus ist keine Alternative«. Trotz der coronabedingter Absage des EU-China-Gipfels wurde »gegen die Festung Europa und das autoritäre Regime Chinas« demonstriert. Der Gipfel sollte vom 13. bis 15. September in Leipzig stattfinden. (dpa/jW)