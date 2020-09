China: Importverbot für deutsches Schweinefleisch

Beijing. Nach dem ersten Fall der ­Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland hat China ein Importverbot für deutsches Schweinefleisch verhängt. Das berichtete die chinesische Zollverwaltung am Sonnabend. Die Volksrepublik ist der größte Abnehmer für Schweinefleisch aus Deutschland außerhalb der EU. Das Verbot gilt nach Zollangaben von Sonnabend an. Das Bundesagrarministerium bestätigte, dass es eine Mitteilung des Importverbots durch die chinesische Seite gibt. Das Verbot erfolgte zwei Tage nachdem die für Schweine tödliche, aber für Menschen ungefährliche Tierseuche erstmals bei einem toten Wildschwein in Brandenburg nahe der Grenze zu Polen nachgewiesen worden war. (dpa/jW)