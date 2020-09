Demonstranten fordern Wahlen in Tripolis

Tripolis. Hunderte von Demonstranten in Libyen haben am Sonntag die schlechten Lebensbedingungen in dem nordafrikanischen Land angeprangert und politische Reformen gefordert. Augenzeugen zufolge zeigten die Demonstranten vor dem Hauptquartier des Präsidialrats in Tripolis Plakate, auf denen sie die Abhaltung lange aufgeschobener Wahlen forderten. In der Hauptstadt Tripolis und anderen Städten war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Protesten gegen Korruption und die sich verschlechternden Lebensumstände gekommen. (dpa/jW)