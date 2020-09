Strengere Klimaziele für Autoindustrie

Brüssel. Die Autoindustrie muss sich bis 2030 auf noch strengere Grenzen für den Ausstoß von Kohlendioxid einstellen, wenn das EU-Klimaziel wie geplant verschärft wird. Dann müsste der CO2-Ausstoß bei Autos pro Kilometer von 2021 bis 2030 um 50 Prozent sinken, heißt es in einem internen Papier der EU-Kommission. Die deutsche Autolobby warnte am Wochenende vor einer weiteren Verschärfung. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will nächste Woche einen Vorschlag für ein stark verschärftes Klimaziel für 2030 machen. Nach dem »Klimazielplan« ihrer Behörde, der der dpa vorliegt, soll statt einer Senkung der EU-Treibhausgase um 40 Prozent ein Minus von 55 Prozent erreicht werden, jeweils im Vergleich zu 1990. Dazu hat die Kommission eine sogenannte Machbarkeitsstudie erstellt, einschließlich Zahlen für den Autoverkehr. (dpa/jW)