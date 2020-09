Verdi will neues Angebot von Klinikkonzern

Berlin. Vor der dritten Runde der Tarifgespräche zwischen Verdi und der Sana-Kliniken AG am kommenden Montag fordert die Gewerkschaft ein neues Angebot der Unternehmerseite. »Wir erwarten, dass Sana mit einem deutlich verbesserten Angebot in die nächsten Verhandlungen einsteigt«, wird Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler am Freitag in einer Mitteilung zitiert. Für 2020 wolle der Konzern die Beschäftigten mit einer Einmalzahlung von 500 Euro abspeisen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, seien Arbeitskampfmaßnahmen nicht ausgeschlossen, so Bühler. Verhandelt wird für die bundesweit rund 8.500 Beschäftigten, die in den 16 Sana-Kliniken arbeiten, die unter den Konzerntarifvertrag fallen. (jW)