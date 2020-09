NRW: Waffenlager in Wohnung entdeckt

Dortmund. Ermittler sind in Dortmund auf ein Waffen- und Sprengstofflager gestoßen. Am Freitag setzten Spezialisten die am Mittwoch begonnene Durchsuchung fort, wie die Polizei mitteilte. Ein 68jähriger wird verdächtigt, das explosive Material in seiner Wohnung und Garage gehortet zu haben. Am Mittwoch waren Waffen, Waffenteile, verdächtige chemische Substanzen und eine Mine entdeckt worden. Diese war in der Nacht zu Donnerstag auf einem Feld kontrolliert gesprengt worden. Danach wurden mehrere Kilogramm TNT-Sprengstoff sichergestellt und unschädlich gemacht. Ein Polizeisprecher antwortete auf die Frage, ob der Mann mutmaßlich allein handelte: »Er war alleiniger Nutzer dieser Wohnung«. (dpa/jW)