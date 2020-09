Sachsen-Anhalt muss Beiträge für Kita übernehmen

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt muss die Koalition aus CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen einen Gesetzentwurf zur Übernahme der Kitabeiträge für den Mai durch das Land erarbeiten und in den Landtag einbringen. Am Donnerstag abend stimmte das Landesparlament in Magdeburg mehrheitlich und gegen die Stimmen der Koalition für einen entsprechenden Antrag der Fraktion Die Linke. Das Ergebnis sorgte für hämischen Beifall aus den Reihen der AfD-Fraktion. Die hatte das Thema ursprünglich auf die Tagesordnung gesetzt, die Linke hatte dann einen Alternativantrag eingebracht. Bei der Auszählung der Stimmen erhielt der Antrag der Linken, mit den Stimmen der AfD, eine knappe Mehrheit. (dpa/jW)