Schatz gehoben

Ein Abend voller Erinnerungen an Ho Chi Minh am Donnerstag in der jW-Ladengalerie: Die Übersetzerin Helga Scherner und der Nachdichter Erhard Scherner (links im Bild) stellten das »Gefängnistagebuch« des Revolutionärs vor. Das Werk enthält anspruchsvolle Gedichte – rezitiert von Doreen Kähler. Für die musikalische Umrahmung sorgte Dao Xuan Phuong mit traditionellen Instrumenten. Gast während der Vorstellung des Buchs, das Vietnam zum Nationalen Schatz erklärt hat, war auch S. E. Nguyen Minh Vu, Botschafter der sozialistischen Republik in der BRD (6. v. r.). (jW)