Wissen einer Deportierten

Boissonade/commons.wikimedia.org/wiki/File:Anne-Lise_Stern_au_foulard_et_sa_cousine_Suzy.JPG/CC BY-SA 4.0 Anne-Lise Stern (links) um 1960 mit ihrer Cousine Suzy in Paris

Mit den Worten »Die Kinder haben ein Recht auf einen neuen Anfang« thematisierte die 1921 geborene Psychoanalytikerin Anne-Lise Stern in der zuerst in Frankreich erschienenen Textsammlung »Früher mal ein deutsches Kind« ohne Beschönigung ihre Erfahrungen der Deportation nach Auschwitz und deren Auswirkungen auf ihre Arbeit.

Die Holocaustüberlebende hatte sich bis zu ihrem Tod im Jahr 2013 der »deportierten« Erinnerung oder, wie der Philosoph Paul Ricœur es nannte, dem »bewahrenden Vergessen« gewidmet. Für sie ist die Geschichte des Holocaust vor allem eine psychische Realität und nicht die »große Geschichte«, wie sie Historiker erzählen. Das aus Sterns Vorträgen entstandene, 2020 erstmals in deutscher Sprache herausgegebene Buch ist davon geprägt. Sowohl in »Texte der Rückkehr« als auch in »Die Deportationserfahrung« wie in der »Lektüremontage« und »Zeit der Kirschen« nimmt sie, wie sie es selbst einmal formulierte, einen Platz als »Übermittlerin« zwischen »Auschwitz, Geschichte und Psychoanalyse« ein. Begriffe der Geschichtswissenschaft wie der Psychoanalyse verknüpft sie mit Erinnerungskultur. Gleichzeitig bereichert sie die Debatte um »Gedächtnis, Geschichte, Vergessen« (so ein Buchtitel von Paul Ricœur), kritisiert in ihren Vortragstexten, die von Nadine Fresco und Martine Leibovici für den Band »Früher mal ein deutsches Kind« zusammengetragen wurden, den Mangel an Selbstreflexion, insbesondere den der Psychoanalytiker, und ist gegenüber jeder Form von etabliertem Wissen rebellisch.

Weibliche Vorbilder

Nicht in Berlin, wo Anne-Lise Stern am 16. Juli 1921 geboren worden war, wuchs sie auf, sondern in Mannheim. Dort fand ihr Vater Heinrich zunächst eine Stelle als Arzt und Psychiater. Ihre Mutter, »rote Käthe« genannt, hätte gern studiert, musste jedoch als Schneiderin arbeiten. Autodidaktisch bildete sie sich weiter, bevor sie Krankenschwester wurde. Gemeinsam eröffnete das Ehepaar eine Praxis für Allgemeinmedizin, in der Käthe das Sekretariat und die Buchhaltung übernahm. Beide waren politisch engagiert und fest davon überzeugt, dass Karl Marx und Sigmund Freud zusammen es ermöglichen würden, die Welt zu verändern. Regelmäßig luden sie Künstler, Intellektuelle und Sozialisten zu sich in ihren »Salon« im Geist der Aufklärung ein. Für Käthe war das Streben nach weiblicher Emanzipation eine Selbstverständlichkeit. In dieser offenen und geistig anregenden Atmosphäre verbrachte Anne-Lise Stern ihre Kindheit und Adoleszenz. Wichtigstes Vorbild war ihr die Großmutter Regina Ruben. Sie war Lehrerin und Übersetzerin von Beruf, hielt bei der Haftentlassung Rosa Luxemburgs aus dem Gefängnis eine Rede vor mehr als tausend Frauen, ersetzte vorübergehend Karl Liebknecht in der Leitung des Spartakusbundes und agierte in der Weimarer Republik als radikale Frauenrechtlerin. Einen ersten Einschnitt in Anne-Lise Sterns Leben bildete die Inhaftierung ihres Vaters als Sozialist nach der Machtübertragung an die Faschisten 1933. Sogleich nach seiner Entlassung aus der sechswöchigen Haft floh die Familie nach Blois in Frankreich. Hier erhielt ihr Vater einen Posten in der städtischen Psychiatrie, hier verschrieben sich ihre Eltern wie ehedem dem Geiste tätiger Solidarität. Zwar begann Anne-Lise Stern noch ein Medizinstudium – damals Voraussetzung für die Ausübung der Psychoanalyse. Doch das Vichy-Regime unter Philippe Pétain setzte dem ein Ende. In Nizza, ihrem weiteren Fluchtort, lernte Anne-Lise Stern Freuds Enkelin Eva – ebenfalls emigriert – kennen. Beide verband eine innige Freundschaft, beide wollten nur Französinnen sein. 1944 sollte zum Schicksalsjahr werden. Sterns Freundin starb nach einer verpfuschten Abtreibung; sie selbst wurde nach einer Denunziation in Paris inhaftiert und nach Ausschwitz-Birkenau deportiert. Nach ihrer Befreiung 1945 durch die Soldaten der Roten Armee kehrte Anne-Lise Stern zuerst zu ihren Eltern in den Süden Frankreichs zurück, bevor sie sich in Paris zur Kindertherapeutin ausbilden ließ.

»Tätiges Leben«

»Wenn man im Lager war, wird man nicht zwangsläufig zu einem Primo Levi«, wie Anne-Lise Sterns »Texte der Rückkehr« beginnen. Aber: »Ob man will oder nicht, es drängt zum Schreiben (…) Meine Mutter gab die Anregung dazu.« Die Niederschrift ihrer Deportationserfahrung allein reichte nicht aus, um sich vom Trauma Deportation zu befreien. In Jacques Lacan fand sie einen Analytiker, der in seine tiefenpsychologische Behandlung das Sprechen über Konzentrationslager einband, der gegen den Trieb zur Verleugnung den Trieb zum Bewusstwerden verstärkte und ihr half, sich zu retten. Erst nach der Therapie bei Lacan war es Anne-Lise Stern möglich, ihre Erfahrung der Deportation in eine »zweite Geburt« zu transformieren. Bei der Arbeit mit hospitalisierten und psychotischen Kindern und später mit Drogenabhängigen half ihr ihr »Wissen einer Deportierten«. Angeregt durch die 1968er-Bewegung gründete sie zusammen mit anderen 1969 eine Behandlungseinrichtung für mittellose Patienten, das »Laboratoire de psychanalyse«. Anschließend arbeitete sie als Psychotherapeutin.

Bei der Lektüre des Buches wechselt der Drang zum Weiterlesen mit dem zum Innehalten ab. Sowohl als Reaktion auf das öffentliche Auftreten von Leugnern des Holocaust kann Anne-Lise Sterns Werk gelesen werden wie auch als Zeugnis der Wirklichkeit und der Nachwirkungen der Judenverfolgung auf das Individuum. Es reiht sich in die Erinnerungsliteratur von Ruth Klüger, Ginette Kolinka und Simone Veil ein, die das Grauen erfahrbar machen. Ein tieferes Verständnis für Anne-Lise Sterns Persönlichkeit vermittelt der einführende und informative Beitrag »Ein tätiges Leben« von Fresco und Leibovici dem Leser. Abgerundet wird das Buch durch um ein Nachwort, das die »Verbindungslinien und Brüche« in Sterns Œuvre zeigt.