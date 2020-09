Jan Woitas / dpa-Zentralbild / dpa

In den vergangenen Tagen kam es in Leipzig wiederholt zu Protesten gegen Gentrifizierung. Aktive der Gruppe »Leipzig besetzen« hatten am 21. August ein leerstehendes Wohnhaus besetzt, woraufhin der Eigentümer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs stellte. Um dessen Profitinteressen durchzusetzen, räumte die sächsische Polizei am Mittwoch vergangener Woche das Gebäude. In der Folge protestierten Demonstranten dagegen, wobei es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam.

Diese Behörde präsentiert nach eskalierten Einsätzen bekanntermaßen die dabei an ihrem Material angerichteten Schäden. In diesem Fall sind die Bilder eines beschädigten Einsatzfahrzeuges (Foto) jedoch nicht geeignet, um Protestierende als gewalttätigen Mob darstellen zu können. Denn der Wagen war in einen Auffahrunfall verwickelt, so die Deutsche Presseagentur am vergangenen Freitag. (dpa/jW)