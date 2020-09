Deutscher Angsttag

Patrick Pleul/dpa Gut geeignet als Basis für ein Storchennest: Sirene in Sieversdorf, Brandenburg (25.6.2016)

Es hätte eindrucksvoll werden sollen: Im ganzen Land, zur selben Zeit, schrillen Sirenen, rumoren Mobiltelefone, gellen Lautsprecher: Alarm! Der Russe! Nowitschok! Ein »Warntag«, der erste seit 1990, sollte am Donnerstag Punkt elf Uhr die Zivilschutzsysteme der BRD testen. Doch es kam anders: »Wir wissen, dass es teilweise geklappt hat«, so eine Sprecherin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Es hat sich herausgestellt, dass die meisten Sirenen längst abmontiert worden waren. Und Warn-Apps, Stichwort Corona, sind nur dann eine Meldung wert, wenn sie einmal funktionieren. All dem dürfte nun abgeholfen werden: Der »Warntag« wird sicher wiederholt, die zwangsweise vorinstallierte BRD-App kann kommen.

Natürlich wurde das Szenario nicht militärisch begründet. BBK-Präsident Christoph Unger teilte mit: »Wir glauben, dass es ungemütlicher werden wird.« Der Klimawandel. »Es gibt konkrete Erfahrungen, wie die Jahrhundertflut 2002, die unzählbaren Starkregenereignisse.« Sogar Erdbeben seien denkbar, etwa in der Kölner Bucht. Was Sirenen gegen Regen und Apps gegen Beben bewirken sollen, bleibt das Geheimnis des Mannes. Fakt ist: Die Coronapandemie hat vielen Menschen klargemacht, dass Kata­strophen nicht weit weg sein müssen. In diesem Falle waren mangelhaft ausgestattete Notaufnahmen und kaputtgesparte Krankenhäuser das Problem, nicht die Information der Bevölkerung. Anstatt sich dieser Übel anzunehmen, setzt das BBK auf Kalte-Kriegs-Grusel. Denjenigen, die die Systemkonfrontation im Westen erlebt haben, dürften die »Luftalarm«-Übungen noch in Erinnerung sein. Und vielleicht auch die alten Männer, öfter aber alten Frauen, die immer ein gepacktes Köfferchen bereithielten – Kriegstraumatisierte, bei denen die Sirene Erinnerungen an grausige Nächte im Bunker wachgerufen hat.

Derartige Großübungen, zeitgleich von München bis Flensburg ausgelöst, sollen nicht vor einem Elbhochwasser warnen. Sie dienen der psychologischen Abrichtung der Menschen, der Konditionierung – ganz nach Iwan P. Pawlow.

Wenn am Mittwoch jemand wie Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im EU-Parlament, dazu aufruft, das »System Putin in die Knie zu zwingen«, dann ist das nicht mehr weit entfernt vom »Enthauptungsschlag« gegen den »jüdisch-bolschewistischen Weltfeind«. Es ist die Sprache des Krieges. Selbstverständlich war der »Zivilschutz« schon ein wichtiger Baustein in der Vorbereitung des faschistischen Vernichtungsfeldzuges gegen die UdSSR. Der »Reichsluftschutzbund« hatte 1939 fast 15 Millionen Mitglieder und mehr als 75.000 Dienststellen. Er führte regelmäßig landesweite Großübungen durch.

Gebracht hat das, als der Krieg ins Herz des Aggressors zurückschlug, bekanntlich alles nichts. Gegen Katastrophen, menschengemachte wie natürliche, helfen sowieso nur: Abrüstung und Investitionen in Sozial- und Gesundheitssysteme. So banal ist das.