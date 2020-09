»Eine Stellvertreterpolitik lehnen wir entschieden ab«

Jochen Lübke/dpa Entsprechend der Staatsräson hat es eine kommunistische Partei in der BRD nicht leicht

In Nordrhein-Westfalen finden an diesem Sonntag Kommunalwahlen statt. Bisher ist die DKP mit zwei Vertretern, Irmgard Bobrzik und Ihnen, im Rat der Stadt Bottrop vertreten. Werden Sie diese Mandate verteidigen können?

Davon bin ich fest überzeugt. Neben den Ratsmandaten gilt es auch zwei Mandate in Bezirksvertretungen zu verteidigen.

Sie kandidieren außerdem als Oberbürgermeister. Warum?

Bei der letzten Wahl zum Oberbürgermeister landete ich auf Platz drei, noch vor der Kandidatin der Grünen und dem Kandidaten der Linken. Ich stehe für Transparenz bei politischen Entscheidungen. Als Mitglied des Verwaltungsrates der städtischen Müllabfuhr habe ich öffentlich gemacht, dass die Belegschaft mit einer Kürzung der Erfolgsprämie »bestraft« wurde, der Verwaltungsvorstand jedoch dicke Bonuszahlungen erhalten hat. Dafür wurde ich angeklagt wegen »Geheimnisverrats«, vor Gericht jedoch freigesprochen. Im darauffolgenden Jahr wurde dann die Kürzung für die Belegschaft zurückgenommen.

Wie ist es Ihnen gelungen, über Jahrzehnte hinweg im Rathaus vertreten zu sein, womit die DKP Bottrop nicht nur in NRW eine Ausnahmeerscheinung ist?

Wir haben stets antimonopolistische Politik mit konkreter Unterstützung der sogenannten kleinen Leute verbunden. Mit der Aktion »DKP vor Ort« informieren wir die Betroffenen regelmäßig über anstehende politische Entscheidungen im Rat. So erreichen wir, dass die Menschen selbst politisch aktiv werden können und für ihre Interessen kämpfen. Eine Stellvertreterpolitik wie bei bürgerlichen Parteien üblich lehnen wir entschieden ab.

Anderen DKP-Kreisverbände bleiben die Rathaustüren bislang verschlossen. Was haben Sie besser gemacht?

Als kommunistische Partei müssen wir die großen gesellschaftlichen Klassenauseinandersetzungen mit den Tagesproblemen der Menschen verbinden. Dazu gehört beispielsweise unsere Sozialberatung, die wir zweimal in der Woche in unserem Büro anbieten. Wir begleiten Hartz-IV-Bezieherinnen und -Bezieher auch bei Problemen zum Jobcenter oder Sozialamt. Wir machen zum Thema, dass die gezahlten Beträge für die Unterkunft bei Transferleistungsbeziehern nicht die Mietenkosten decken. Seit vielen Jahren kämpfen wir dafür, dass die Reinigung in städtischen Gebäuden und Schulen wieder durch Beschäftigte der Stadt durchgeführt wird und nicht von privaten Reinigungsfirmen zu Hungerlöhnen. Wo uns dies überzeugend gelingt, ist die DKP nach wie vor im Rat vertreten, wie beispielsweise in Gladbeck.

Zu Beginn der Coronapandemie wollten Sie kostenlose »Mund-Nasen-Schutz«-Masken an die Bottroperinnen und Bottroper verteilen. Dies wurde Ihnen untersagt. Warum?

Aus dem örtlichen Krisenstab hieß es, er befürchtete einen Massenandrang bei der Ausgabe der Masken. Bei unserem detaillierten Sicherheitskonzept war dieses Argument vorgeschoben. Vielmehr war eine solche Sympathiewerbung für die DKP politisch nicht erwünscht. Als Antwort organisierten wir vor dem Rathaus eine Protestkundgebung unter dem Motto: Wir zahlen nicht für eure Krise!

Sie treten gegen den amtierenden SPD-Oberbürgermeister Bernd Tischler an. Was kritisieren Sie an seiner Politik?

Die Kokerei von Arcelor Mittal, dem weltweit größten Stahlkonzern, ist die gefährlichste Giftschleuder im Ruhrgebiet. An keiner Messstation in Deutschland werden so hohe Werte des krebserzeugenden Benzo(a)pyren gemessen wie in Bottrop. Für 16.000 Einwohner gibt es ein Verzehrverbot für Gartengemüse. Der Oberbürgermeister schützt die Kokerei vor schärferen Umweltauflagen, aber nicht die Gesundheit der Bevölkerung. Aus Profitgründen wird nicht in moderne Technologie investiert. In der vorigen Woche hatte die DKP zu einer Mahnwache vor dem Tor der Kokerei aufgerufen. Über 70 Anwohnerinnen und Anwohner nahmen daran teil und bildeten spontan eine Sitzblockade vor der Einfahrt.