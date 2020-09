»Unrecht ohne Ende«

ADN-ZB/Schaar DDR-Beschäftigte 1979 im Robotron-Optima-Büromaschinenwerk Erfurt

Mehr als eine halbe Million Senioren, die in der DDR werktätig waren, erhalten im runden Jubiläumsjahr der deutschen »Wiedervereinigung« eine böse Abfuhr durch die Bundesregierung. Ihre im Zuge des Anschlusses an die BRD rechtswidrig annullierten Rentenansprüche sollen auch 30 Jahre später nicht kompensiert werden. Darüber berichtete am Montag der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) unter Berufung auf den »Runden Tisch der Berufs- und Personengruppen der ehemaligen DDR«, der sich für die Belange der Betroffenen stark macht. Bis zuletzt hatten diese auf eine Wiedergutmachung in Form eines von der Koalition in Aussicht gestellten »Härtefallfonds« gehofft. Nun ist klar: Für die übergroße Mehrheit wird es keine Abfindung geben, für ein paar wenige nicht mehr als ein Almosen – und dies auch frühestens im Jahr 2023.

Der Sprecher des »Runden Tisches« und ehemalige Reichsbahn-Mitarbeiter Dietmar Polster verwies am Donnerstag gegenüber junge Welt auf »mehrere Bundestagsabgeordnete unterschiedlicher Fraktionen«, die ihm den weiteren Regierungskurs bestätigt hätten. Demnach sollen künftig nur diejenigen Zahlungen erhalten, die Grundsicherungsleistungen beziehen. »Die werden für ihre Lebensleistung mit vielleicht 100 oder 150 Euro monatlich abgespeist, während die übrigen 98 Prozent komplett leer ausgehen«, beklagte Polster. Dabei habe sich noch im November 2019 ein Kompromiss abgezeichnet, wonach alle Benachteiligten eine Einmalzahlung in Höhe von bis zu 20.000 Euro erhalten sollen.

Ausgangspunkt des Unrechts war das Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) von 1991, mit dem die Versorgungssysteme der DDR in der Deutschen Rentenversicherung (DRV) aufgingen. Konkret geht es um betriebliche Zusatzrenten in 17 Berufszweigen, die den Arbeiterinnen und Arbeitern als Ausgleich für besonders schwere und schlecht vergütete Tätigkeiten eingeräumt wurden. Entsprechende Sonderregelungen gab es etwa für Krankenschwestern, Hebammen, Beschäftigte der Post, der Reichsbahn, für Bergleute, Ballettänzer, bildende Künstler oder auch geschiedene Frauen. Ihnen allen wurden die fraglichen Ansprüche mittels RÜG entweder gekürzt oder komplett gestrichen.

Jahrelang hatten sich die Betroffenengruppen vergeblich bemüht, ihre Rechte vor den Gerichten durchzusetzen. Zwar urteilte das Bundesverfassungsgericht 1999, die Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen genössen den Schutz des Grundgesetzes. Dennoch schloss das Bundessozialgericht (BSG) auch in der Folge eine juristische Lösung aus und verlangte statt dessen eine politische Entscheidung auf verfassungsrechtlich sicherem Boden. Parlamentarische Vorstöße, die Benachteiligung zu beseitigen, kamen 1999 durch die Union, später dann durch die SPD, aber jeweils aus der Opposition heraus. Dazu bemerkte Polster: »Die Politik hat wissentlich gegen das Grundgesetz verstoßen, aber mit einer Korrektur liebäugelten die Parteien immer nur dann, wenn sie gerade nicht an der Macht waren.« Kritiker warfen der Politik wiederholt vor, das Problem biologisch lösen zu wollen. Gerlinde Scheer, Leiterin des »Vereins der in der DDR geschiedenen Frauen«, sagte dem MDR: »Ich kriege jeden Tag Berichte: gestorben, gestorben, gestorben.«

Wenig zuversichtlich stimmt auch der Koalitionsvertrag von Union und SPD. »Für Härtefälle in der Grundsicherung im Rentenüberleitungsprozess wollen wir einen Ausgleich durch eine Fondslösung schaffen«, wurde darin im März 2018 festgehalten, womit eine große Lösung außer Reichweite schien. Nach zähen Verhandlungen mit dem Anfang 2019 gegründeten »Runden Tisch« rückte vor zehn Monaten dann doch eine Einigung im Sinne aller Leidtragenden in greifbare Nähe. Bis zum Frühjahr 2020, so hieß es, sollten die Rahmenbedingungen abgesteckt und die Länder neben dem Bund als Geldgeber ins Boot geholt werden. Wie die Tageszeitung (Taz) im April schrieb, stand sogar schon ein Termin zur Vorstellung des Fonds fest: eine Konferenz am 29. Mai im mittelsächsischen Borna.

Daraus wurde nichts, so wie auch alle guten Absichten wieder hinfällig sind. Hakt man beim Bundesarbeitsministerium (BMAS) nach, erhält man Nichtssagendes zur Antwort: In einer schriftlichen Stellungnahme ist von »bestimmten ostdeutschen Rentnerinnen und Rentnern« und einem »gewissen Ausgleich« die Rede. »Soweit möglich, soll damit eine finanzielle Anerkennung entstandener Enttäuschungen und individuell wahrgenommener Ungerechtigkeiten bei den Betroffenen erreicht werden«, wobei die »Arbeiten zur Ausgestaltung des Härtefallfonds« noch andauerten. Wie Polster von seinen Quellen erfahren haben will, »geht es dabei nur noch darum, die Leute in der Grundsicherung zu entschädigen«, dies aber erst in drei Jahren und »ohne Gewähr«, weil nach der Bundestagswahl. Damit mache die Koalition die »Enteignung von Hunderttausenden Menschen zu einem Unrecht ohne Ende«.