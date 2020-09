Nachschlag: Otto taucht nicht auf

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Rührend um die Patientinnen besorgt: Das Personal der »Sachsenklinik« (Sendung vom 8.9.2020 mit Isabell Gerschke, l., und Sarah Bauerett)

Rituale sind hilfreich. Wenn ein Besuch der Schwiegermutter auf einen Dienstag fällt, gucken wir »In aller Freundschaft« und warten auf Rolf Becker als Otto Stein. Bisher jedesmal vergeblich, aber zuletzt habe Otto rührend für einen kleinen Jungen gesorgt, sagt die Schwiegermutter und erläutert als erfahrene Krankenschwester eine Herz-OP, mit der auf dem Bildschirm eine Schwangere gerettet wird. Parallel kann sich ein Familienvater nach dem Koma nicht an die letzten Jahre erinnern, in denen seine Ehe kaputtging. Alle spielen heile Welt, während sich ein unfreiwillig zugedröhnter Arzt in den Schaltplänen eines 3-D-Druckers verliert. Es ging schon weniger farcenhaft zu in der Sachsenklinik, Otto taucht nicht auf. Aber als beim Ausschalten ein Beitrag in »Report Mainz« über den Umgang mit einem »Gefährder« angekündigt wird, der die Rechercheure »an die Grenzen des Rechtsstaats« geführt habe, bleibt der Eindruck, dass sich das Gebührenfernsehen einigermaßen auf der Höhe der Zeit befindet. (xre)