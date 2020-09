Scharfe Kritik

Rodi Said/REUTERS Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte bei einer Zeremonie in Hasaka (20.1.2018)

Die russische Regierung will sich für eine politische Lösung in Syrien unter Einbeziehung der Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien einsetzen. Das erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag auf einer Pressekonferenz mit seinem syrischen Amtskollegen Walid Al-Muallim in Damaskus. Lawrow stellte einen in der vergangenen Woche unter seiner Schirmherrschaft in Moskau unterzeichneten Fahrplan des Demokratischen Syrienrates (DSR) und der »Partei des Volkswillens« für einen Lösungsprozess als beispielhaft dar.

Der Demokratische Syrienrat, in dem Parteien, Organisationen aus der Gesellschaft und führende Persönlichkeiten aus der auch als Rojava bekannten Autonomieregion zusammengeschlossen sind, bildet das politische Gegenstück zur multiethnischen Militärallianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK). Die links orientierte »Partei des Volkswillens« mit Sitz in Damaskus wiederum wurde 2012 von früheren Mitgliedern der Kommunistischen Partei Syriens gegründet und gehört der oppositionellen »Volksfront für Wandel und Freiheit« an, die sich über Kontakte mit der syrischen Regierung für Reformen einsetzt.

In dem Memorandum über strategische Zusammenarbeit zwischen dem DSR und der »Partei des Volkswillens« wird die Einbeziehung der Autonomieverwaltung in die politische Ordnung eines angestrebten multiethnischen und dezentralen Syriens sowie die Eingliederung der SDK in die syrische Armee benannt. Gefordert wird zudem der Abzug aller von der syrischen Regierung nicht eingeladenen ausländischen Truppen – gemeint sind die US-Armee und die türkischen Besatzungstruppen im Norden des Landes – sowie das Ende aller Sanktionen und Blockaden gegen das syrische Volk.

Indem Moskau sich mit seinem diplomatischen Gewicht hinter diese Initiative stellt, soll wohl der Druck auf die syrische Regierung erhöht werden, ihre bisherige Blockadehaltung aufzugeben und auf die Autonomieverwaltung zuzugehen, um im Gegenzug deren fortgesetzte Allianz mit der US-Armee aufzubrechen. Der russische Außenminister betonte zudem das Recht des DSR zur Teilnahme an den unter UN-Regie in Genf und auf Moskauer Initiative in Astana geführten Syrien-Gesprächen. Auf türkischen Druck war Rojava bislang bei beiden Formaten rausgehalten worden.

Geht es nach der Führung der kurdischen Freiheitsbewegung, dann ist die Orientierung von Rojava auf die Syrien-Konferenzen allerdings ein Irrweg. »Die Gespräche in Genf und Astana sind Theater«, erklärte Bese Hozat, die Kovorsitzende der Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK), in einer Ende letzter Woche vom kurdischen Satellitensender Sterk TV ausgestrahlten Sondersendung. In der KCK sind die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und ihre Schwestervereinigungen aus dem Irak, Iran und Syrien zusammengeschlossen. Die USA und Russland versuchten, Syrien ihren jeweiligen Interessen entsprechend ein neues Design zu verpassen und spielten daher auf Zeit, während der Krieg weitergehe, warnte Hozat. Während diese Konferenzen den dort vertretenen Dschihadisten, »die sich lediglich einen Schlips umgebunden haben«, einen legitimen Anstrich geben würden, ziele der türkische Staat darauf, die Kurden mit Unterstützung ausländischer Mächte zu beseitigen.

In ungewöhnlicher Schärfe warf Hozat der Rojava-Führung daher vor, »eine falsche Agenda« zu verfolgen. Anstatt auf Genf, Astana oder die USA zu schauen, müsse jetzt ein »revolutionärer Volkskrieg« nach dem Vorbild Vietnams zur Befreiung der von der Türkei besetzten Gebiete Syriens organisiert werden. »Die Zeit der Demonstrationen ist vorbei. Diese Aktionsform ist nicht das, was Rojava jetzt braucht. Kurdische Frauen und Männer, junge wie alte Menschen, müssen sich jetzt bewaffnen«, rief Hozat die Bevölkerung dazu auf, nicht mehr abzuwarten oder ihr Land zu verlassen.

Der dramatische Appell erscheint als Reaktion auf die Realität eines von der Türkei unter Duldung der USA und Russlands mit Hilfe ihrer dschihadistischen Verbündeten geradezu lehrbuchmäßig geführten »Krieges niederer Intensität« gegen Rojava. Willkürlicher Artilleriebeschuss und Drohnenangriffe auf Dörfer, Entführungen von Frauen und Morde an Stammesführern, die Sperrung der Trinkwasserversorgung und Brandanschläge auf Felder zielen neben der Vertreibung Hunderttausender Menschen aus den besetzten Landesteilen auf das langsame Ausbluten der Autonomieregion.

Die in dieser Form neue öffentliche Kritik der KCK verdeutlicht indessen, dass Rojava eine eigene Agenda hat und keineswegs, wie von Ankara behauptet, aus dem Guerillahauptquartier in den nordirakischen Kandilbergen gesteuert wird.