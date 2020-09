»Rassenkunde« im Gerichtssaal

Ronny Hartmann/AFP pool/dpa Der Angeklagte Stephan Balliet und die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens

Sie werde »keine diskriminierenden Beschimpfungen dulden«. So oder ähnlich unterbricht die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens immer wieder die freimütigen Ausführungen des angeklagten Neonazi Stephan Balliet. Und sie greift oft ein. Mal bezeichnet sie seine Ausfälle als »abwertend« oder »beleidigend«, ein andermal bemängelt sie, dass seine Wortwahl nicht akzeptabel für die anwesenden Geschädigten sei. Es klingt häufig, als wolle sie sich entschuldigen. Mit dem Begriff Rassismus tut sie sich schwerer, von einer faschistischen Grundeinstellung sprach sie bislang nicht.

Der Angeklagte wiederum ergreift relativ oft das Wort. Schon in seiner Einlassung grub er tief in der Kiste antisemitischer Klischees. Fortlaufend beschimpfte er Juden, farbige Menschen, Frauen und Kinder mit einschlägigen Beleidigungen. Das N-Wort kommt ihm genauso locker über die Lippen wie die Aussage, dass er auch Kinder töten würde. Erst in der vergangenen Woche stockte die Zeugenbefragung kurzzeitig nach Mertens’ Einwand. Ein Betroffener hatte berichtet, wie er sich von der Polizei am Tag des Anschlags auf die Synagoge in Halle/Saale über Stunden im unklaren gelassen und am Ende nicht ernst genommen gefühlt hatte. Ob er »als Jude eine Sonderbehandlung gewohnt« sei, grätschte Faschist Balliet verbal in die Vernehmung. Mertens unterbrach ihn ohne weitere Erläuterungen. Den Begriff »Sonderbehandlung« nutzten die deutschen Faschisten zur Verharmlosung der industriellen Massenvernichtung von Juden, Sinti und Roma.

Dass der Angeklagte im Terrorprozess wegen des antisemitischen Anschlags in Halle mit zwei Todesopfern am 9. Oktober 2019 den Gerichtssaal in Magdeburg als Bühne für seine Ideologie benutzt, beklagten Betroffene und ihre Unterstützer bereits am Tag der Auftaktverhandlung im Juli. Damals war Balliets Geständnis gespickt mit rassistischen Beschimpfungen. Sie wolle »im Saal keine Beschimpfungen von Menschen und bestimmten Bevölkerungsgruppen hören«, mahnte Mertens und stellte klar: »Ich habe die Möglichkeit, Sie auszuschließen.« Sie tat es bisher nicht, obwohl sich nichts an Balliets Verhalten geändert hat.

Immer wieder verwickelt der Angeklagte sie in Diskussionen. Am Tag eins verlief das so: Seine Begriffe, wie das N-Wort, seien »dem Thema angemessen«, so der Neonazi. Mertens kontert: »Es geht nicht darum, ein bestimmtes Wort zu verwenden, sondern darum, ob Wörter in einem beleidigenden Kontext verwendet werden.« Dies sei dann »ein menschenverachtender Kontext«. Und das wolle sie »hier nicht hören«.

»Und langsam, aber sicher geraten genau die Menschen, die ihrem Beruf gemäß Gerechtigkeit und Moralität verteidigen sollten, bestenfalls in ein wackelndes Verständnis dieser Mission, wenn nicht sogar in die Rechtfertigung für rassistische Gedanken«, kommentierte der Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann die Situation auf seiner Webseite. Zwar habe die Richterin damit gedroht, den Angeklagten auszuschließen. »Aber sie griff nie wieder ein, als er weitere abwertende Begriffe verwendete«, konstatierte Hoffmann. Und: Es sei eine Gefahr sowohl für das Gericht als auch die Anwälte, zu tief in die Gedanken des faschistischen Attentäters einzutauchen, sich davon leiten zu lassen. So drehten sich denn auch die Diskurse im Gericht immer mal wieder um »deutsches Aussehen« oder die Pseudowissenschaft von der »Rassenkunde« der deutschen Faschisten.

Hoffmann fragt sich, ob die scheinbaren Ambitionen des Gerichts und einiger Anwälte, Balliets faschistische Hassfantasien ein ums andere Mal bloßzustellen, nach dessen Einlassung überhaupt noch nötig seien. Zu leicht verfalle man in denselben Sprachmodus. Die Nebenkläger, Verteidiger und das Gericht müssten »selbstreflektierter agieren« und das Problem immer wieder beim Namen nennen, fordert er.