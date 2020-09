Rotlicht: Zwei-plus-vier-Vertrag

Engelbert Reineke/Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière (M.), bei der Unterzeichnung des Vertrags in Moskau (12.9.1990)

Die Übernahme der DDR durch die Bundesrepublik Deutschland hatte ihren deutsch-deutschen Aspekt. Er wurde durch den sogenannten Einigungsvertrag zwischen den Regierungen beider Staaten geregelt. Dazu kam das im alltäglichen Sprachgebrauch »Zwei-plus-vier-Vertrag« genannte Abkommen, das eigentlich »Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland« heißt. Es wurde geschlossen, um die internationalen Aspekte dessen zu regeln, was BRD und DDR – formal – im Laufe des Jahres 1990 untereinander ausgehandelt hatten. Denn die sogenannte »deutsche Frage«, mit der die BRD den Rest der Welt vierzig Jahre lang behelligt hatte, war eben im Kern eine Folge des 1945 verlorenen imperialistischen Raubkriegs des Deutschen Reiches.

1989 waren die politischen Verhältnisse in Zentraleuropa in Bewegung gekommen, das hatte zwei entscheidende Voraussetzungen in anderen Teilen der Welt. Zum einen bestand die Führung der Sowjetunion nicht mehr darauf, einen Verbund von »Bruderstaaten« in Osteuropa zu unterhalten. Das hatte auch damit zu tun, dass sich die UdSSR die Subventionierung der kleineren sozialistischen Ökonomien nicht mehr leisten konnte und wollte. Zum anderen kalkulierten die USA damit, für die seit den späten 1980er Jahren konzipierte Ausdehnung ihres Bündnissystems nach Osten den Anspruch der BRD auf »Wiedervereinigung« und die Rückgewinnung des 1949 abgeschriebenen anderen »halben Deutschlands« (Konrad Adenauer) auszunutzen. So sollte die territoriale Reduzierung des sowjetischen Einflussbereichs unumkehrbar gemacht werden.

Doch der deutsche Nationalismus sollte nicht bedingungslos freigesetzt werden. Die BRD-Konkurrenten Frankreich und Großbritannien, die 1945 am Siegertisch gesessen hatten, waren von der Dynamik des Herbstes 1989 überrascht worden und versuchten, sie bis ins Frühjahr 1990 zu bremsen. Bekannt ist der Besuch von François Mitterrand in der DDR Ende 1989 (der französische Staatschef reiste vom 20. bis 22. Dezember 1989 in die DDR, um deren Position vorübergehend zu stärken und die Annexion hinauszuzögern; jW). Weniger bekannt ist ein Winkelzug Großbritanniens bei den Verhandlungen über den Zwei-plus-vier-Vertrag im Frühjahr 1990: Als es um Bedingungen der Sowjetunion ging, dass auf dem Gebiet der Noch-DDR keine ausländischen NATO-Truppen stationiert werden sollten, erhob London exakt diese Forderung mit dem Ziel, die Sowjetunion zu einem Nein zu provozieren und damit die »Rückgabe« der Souveränität an ein größeres und imperialistisches Deutschland auf die lange Bank zu schieben. Es waren die an der territorialen Dynamik interessierten USA, die den Briten diese Bedingung ausredeten.

Die wichtigsten Punkte des am 12. September 1990 unterzeichneten und bis 1991 von allen Beteiligten ratifizierten Abkommens sind:

– die Garantie aller bestehenden Grenzen seitens des vergrößerten Deutschlands und die Zusage, auch künftig keine Gebietsansprüche gegen Nachbarstaaten zu erheben

– der Verzicht des vergrößerten Deutschlands auf die Produktion von Massenvernichtungswaffen

– der Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus Ostdeutschland innerhalb von vier Jahren

– die Einbindung Deutschlands in die westlichen Bündnissysteme.

Letzteres war die Bedingung der USA, denn politische Alleingänge dieses Landes sollte es nicht geben. Und schließlich existiert eine Formulierung, auf die vor allem die BRD gedrängt hatte. Derzufolge wurde das Abkommen »anstelle eines Friedensvertrags« geschlossen. Mit diesem Trick wurden Reparationsansprüche ehemals von Deutschland besetzter und verwüsteter Länder wie Polen und Griechenland »erledigt«. So jedenfalls damals die Hoffnung und seither die Haltung der Bundesregierung.