Buchmesse ohne Aussteller

Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr ohne Aussteller statt. Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften hätten ihr kaum eine andere Wahl gelassen, teilte die Messeleitung am Dienstag mit. »Unser Fokus liegt jetzt auf dem virtuellen Angebot und den Veranstaltungen in der Festhalle und in der Stadt«, erklärte Messedirektor Juergen Boos. Eine digitale Rechtehandelsplattform für Verlage soll eingerichtet werden, die Verleihungen des Buch- und des Friedenspreises (12. und 18. Oktober) sollen wie geplant stattfinden, dazu gibt es Lesungen und Gespräche vor Ort und im Netz . (dpa/jW)