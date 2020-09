Kaum je entmutigt

Manfred Rehm/dpa Heinrich Böll, Theodor W. Adorno und Siegfried Unseld im Mai 1968 bei einer Veranstaltung gegen die Notstandsgesetzgebung

»Ich hatte darauf gebaut, dass es auch Freundschaft in der Beziehung zwischen Autor und Verleger geben könne, aber seit diesem Datum weiß ich, dass ich mich darauf einstellen muss, das Rettungsmittel kann nicht Liebe sein, sondern nur Arbeit.« Das schrieb Siegfried Unseld 1971, nachdem er zum 60. Geburtstag von Max Frisch nach New York gefahren und dort aus heiterem Himmel brüskiert worden war. Der Schriftsteller fühlte sich vom Suhrkamp-Verleger nicht gebührend gewürdigt. Unseld war sprachlos und gekränkt, konnte das Ganze nur schlecht vergessen. Und doch scheint in so gut wie all seinen nun veröffentlichten Reiseberichten, in denen es um Verlegergeschäfte, vornehmlich aber um Besuche bei Autoren geht, Liebe durch, Anteilnahme und Fürsorge. Unseld sorgt sich um seine Autoren, will, dass sie gut von ihrer Arbeit leben können (das tun sie dank seines Einsatzes). Er unterstützt sie mannigfaltig, verwendet viel Mühe auf ihre Manuskripte, geht oft stundenlang ins Detail und ist auf eine Art kritisch, die nie je entmutigt.

Auf nahezu 400 Druckseiten entsteht das Bild eines außergewöhnlichen Verlegers, der gebildet, sprachgewandt und entscheidungsfreudig ist, umsichtig und vorausschauend zugleich, und geschäftstüchtig allemal. Und was den Schatten angeht, der seit der Max-Frisch-Affäre über seine Freundschaft zu den Autoren gefallen sei – wie sich Unseld in Paris auf die Suche nach Samuel Beckett macht und den gebrechlichen alten Mann schließlich in einer kümmerlichen Bleibe aufstöbert, zeugt von liebevoller Zuneigung. Geradezu rührend geht er mit Beckett um, und auf eine andere, doch ebenso liebevolle Art mit Amos Oz in dessen Haus in der Negev-Wüste. Auch für Peter Handke nimmt sich Unseld viel Zeit, und geradezu väterlich-brüderlich zeigt er sich im Umgang mit Jurek Becker. Wie sehr sich Thomas Brasch bei ihm geistig geborgen fühlte, wird deutlich; geradezu umsorgt fühlte sich in Israel Gershom Scholems Witwe, wie in Krakau Wislawa Szymborska und Stanislaw Lem.

Für den tschechischen Schriftsteller Bohumil Hrabal, dessen Tod 1997 Unseld erschütterte, hatte er von jeher ein Herz, und sicher ist, dass sich die zahlreichen Autoren, die er in 60 Jahren immer wieder aufsuchte, allesamt beeindruckt von ihm zeigten. Mögen seine Reiseberichte anfangs nüchtern anmuten, wie nur für den Hausgebrauch geschrieben, wird man doch sehr bald vom Mitgeteilten gefangengenommen – was erfährt man nicht alles über das Schicksal von Büchern und den Aufstieg von Autoren zur Berühmtheit. Und findet sich alldieweil bereichert von den besonderen Erfahrungen eines Mannes, der in seiner Zeit weltweit zu einem der einflussreichsten Verleger schöngeistiger Literatur wurde.