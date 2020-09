Per Verordnung sterben lassen

Zur Blockade von Rettungsschiffen äußerte sich am Dienstag Michel Brandt, Obmann der Bundestagsfraktion von Die Linke im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe:

Im Rahmen der gezielten Blockade von Seenotrettungsschiffen durch eine Änderung der Schiffssicherheitsverordnung und der See-Sportbootverordnung hat das Bundesverkehrsministerium im großem Umfang rechtsstaatliche Standards verletzt. Die Öffentlichkeit wurde bewusst getäuscht und in die Irre geführt. Zudem wurde gezielt Intransparenz erzeugt und parlamentarische Prozesse beschleunigt, um eine skandalöse Verordnung ohne Widerstände durchzudrücken. Andreas Scheuer befeuert mit der Festsetzung von Seenotrettungsschiffen das Sterbenlassen von Schutzsuchenden im Mittelmeer. Die Blockade von Menschenrechtsbeobachtungsmissionen macht darüber hinaus deutlich, dass keine Zeugen dieser Verbrechen auf See erwünscht sind.

Ich fordere den sofortigen Rücktritt von Andreas Scheuer. Wer den Rechtsstaat mit Füßen tritt und das Leben unzähliger Menschen gefährdet, ist als Minister untragbar. Die Bundesregierung schuldet der Öffentlichkeit nun absolute Transparenz bei der Aufklärung und Aufarbeitung des Skandals.

Jana Ballenthien, Waldreferentin der Umweltorganisation »Robin Wood«, erklärte anlässlich des »Autogipfels« in Berlin sowie einer Demonstration gegen den Ausbau der A 49 und für den Erhalt des Dannenröder Waldes:

Der Klimawandel rafft unsere Wälder dahin, und wir erleben das größte Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier. Trotzdem macht die Autolobby weiter wie bisher: immer mehr Autos bauen, Klima und Wälder zerstören. Deshalb ist es nötig, dass sich mehr Menschen querstellen – heute hier im Regierungsviertel genauso wie im Dannenröder Wald.

André Hahn, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Die Linke, machte am Dienstag darauf aufmerksam, dass die Bundeswehr die Coronakrise für die eigene Imagepflege missbraucht:

Wenn Bundeswehr-Soldaten im Saarland in privaten Seniorenresidenzen eines bundesweit tätigen Altenheimbetreibers eingesetzt werden, um dort pressewirksam Einlasskontrollen durchzuführen, habe ich ernsthafte Zweifel, ob die Grenzen der behördlichen Amtshilfe noch gewahrt sind. Warum ein solcher Pflegekonzern mit mehreren tausend Beschäftigten nicht in der Lage ist, selbst den Einlass zu regeln, ist nicht nachvollziehbar. Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass die Bundeswehr die gegenwärtige Coronapandemie als Gelegenheit für Imagepflege benutzt und dabei ein Unternehmen unterstützt, das von Gewerkschaftsseite wegen seiner Ablehnung eines bundesweiten Tarifvertrags in der Altenpflege seit langem heftig kritisiert wird.

Für den Einsatz der Bundeswehr im Inland sind nicht zuletzt aus historischen Gründen enge Grenzen gesetzt. Die Bundeswehr ist keine humanitäre Hilfsorganisation. Wenn die Bundeswehr Amtshilfe leistet, dann muss sich dieser Beistand auf öffentlich-rechtliche Aufgaben der ersuchenden Behörde beziehen – neue Präsentationsmöglichkeiten für die Bundeswehr sollten damit nicht geschaffen werden. Welche Amtsaufgaben erfüllt werden, wenn die Bundeswehr etwa in Wilhelmshaven für Seniorinnen und Senioren Einkäufe erledigen, ist und bleibt mir schleierhaft.