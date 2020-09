Waldbrand in Kalifornien breitet sich aus

San Francisco. Im US-Bundesstaat Kalifornien breitet sich ein gefährlicher Wald- und Buschbrand mit enormer Geschwindigkeit aus. Bis Dienstag morgen (Ortszeit) hatte der Brand, das sogenannte Creek Fire, der Feuerwehr zufolge bereits eine Fläche von rund 550 Quadratkilometern erfasst, etwa doppelt so viel wie noch am Wochenende. Zum Vergleich: Das entspricht mehr als dem Doppelten der Fläche von Frankfurt am Main. Das Feuer war am Freitag ausgebrochen. Knapp 1.100 Feuerwehrleute, neun Helikopter sowie zahlreiche Löschflugzeuge waren im Einsatz. Bislang sei der Brand nicht unter Kontrolle, erklärte die Feuerwehr. (dpa/jW)