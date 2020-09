Inge Hannemann tritt aus Linkspartei aus

Lüneburg. Inge Hannemann, die bundesweit bekannte Aktivistin gegen die Hartz-IV-Regelungen, ist aus der Partei Die Linke ausgetreten. Die ehemalige Jobcentermitarbeiterin saß von 2015 bis 2017 für die Linkspartei in der Hamburgischen Bürgerschaft. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung zu ihrem Parteiaustritt beklagte Hannemann, dass die »Empathie gegenüber Menschen, die aus der Gesellschaft ›draußen‹ sind, auch bei den Linken zunehmend verlorengeht«. Ihr fehlten »die physischen Kräfte«, um »für etwas zu kämpfen«, wenn sie keine politische Unterstützung dafür erhalte und statt dessen der Wunsch an sie herangetragen werde, »doch etwas leiser zu sein«. (jW)