Auf alles vorbereitet

Michael Kappeler/dpa Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin (29.8.2020)

Die Stuttgarter Gruppe »Querdenken 711«, die die Kundgebungen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie in Berlin am 1. und 29. August angemeldet hatte, plant für den 3. Oktober eine große Demonstration in Konstanz am Bodensee (siehe jW vom 3.9.2020). Dem Vernehmen nach ist eine Menschenkette geplant, die von Konstanz über die Schweiz und Liechtenstein bis ins österreichische Bregenz reicht.

In Konstanz selbst sollen laut Anmeldung 4.500 Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland anreisen, um an einer Uferpromenade direkt am Bodensee eine Demonstration zu veranstalten. Der Initiator und Sprecher des »Querdenken«-Ablegers in Konstanz, Gerry Mayr, zeigte sich zuversichtlich. In der Stadt veranstaltete er zuletzt samstäglich eher spärlich besuchte Kundgebungen, die vor allem Impfgegner und rechte Esoteriker anzogen. Die auch hier gerne artikulierte Gewissheit, es befänden sich keine Rechten unter den Teilnehmern, erwies sich als Trugschluss. Neben Menschen, die auf dem Boden meditierten, wurden offen antisemitische Symbolbilder verbreitet. Seit die Coronamaßnahmen gelockert wurden, hatte Mayrs Veranstaltung allerdings noch weitaus weniger Zulauf als im Frühjahr.

Dass sich jetzt Tausende Demonstranten am sogenannten Tag der deutschen Einheit in der Universitätsstadt versammeln wollen, hat Reaktionen der Lokalpolitik hervorgerufen. Der SPD-Stadtrat Jan Welsch hat bereits eine Gegendemonstration angemeldet. Nach Angaben des parteilosen Oberbürgermeisters Ulrich Burchardt gibt es noch sechs bis sieben weitere Anmeldungen von Gegner der »Querdenken«-Veranstaltung.

Doch wieso ausgerechnet das vergleichsweise abgelegene Konstanz? Der Initiator von »Querdenken 711«, Michael Ballweg, gab im Interview mit dem Deutschlandfunk am 2. September an, den internationalen Charakter betonen zu wollen. Man erwarte Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz und Frankreich: 250.000 allein bei der Menschenkette. Demonstrationen seien dabei nicht nur in Konstanz geplant, sondern auch in Friedrichshafen, das näher an der österreichischen Grenze liegt. Dass die Konstanzer »Querdenker« angeboten haben, die Veranstaltung am 3. Oktober zu organisieren und zu planen, sei ein weiterer Grund, weshalb man an den Bodensee wolle, erklärte Ballweg im Gespräch mit der Lokalzeitung Südkurier.

Im Landkreis Konstanz gibt es durchaus rechte Strukturen, die für den 3. Oktober mobilisieren könnten. Die Neonazipartei »Der III. Weg« und die »Identitäre Bewegung« treten immer wieder mal in Erscheinung. Wolfgang Gedeon, der vor einigen Monaten aus der AfD ausgeschlossene Landtagsabgeordnete, hat hier sein Wahlkreisbüro.

Innerhalb der Konstanzer Linken regt sich Widerstand gegen das, was sich da zusammenbraut. Man sei bereits mit anderen linken Gruppen im Austausch, so eine Aktivistin, die anonym bleiben möchte, gegenüber jW. Es werde verschiedene Aktionsformen geben. Sie betont aber auch, dass die Teilnehmer der »Querdenken«-Demonstration nicht alle pauschal als Faschisten bezeichnet werden sollten. Viele hätten »ökonomische Ängste«, die man ernst nehmen müsse. Der Einschätzung stimmt Beat Schenk aus der Schweiz zu. Es seien nicht nur Faschisten auf der Straße, »viele sind im Rahmen der Krise verunsichert«, so der Gewerkschafter, der im Vorstand der Unia-Jugend in der Ostschweiz sitzt, im Gespräch mit jW. Auch auf Schweizer Seite sei man auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Konstanz grenzt direkt an Kreuzlingen, das im Kanton Thurgau liegt. Gegenüber dem Südkurier erklärte die Kantonspolizei, dass man »das Geschehen sehr genau« beobachte und entsprechend handeln würde. In den schweizerischen Gewerkschaften und deren Jugendorganisationen bereite man sich ebenfalls auf den 3. Oktober vor. Es werde »starke öffentliche Kundgebungen geben, um Konstanz zu unterstützen«, so Schenk. Wie sich alles weiter entwickelt, müsse man nun beobachten. Mit Mayr gab es jedenfalls bereits eine Konfrontation. Während der Gedenkdemo anlässlich des Anschlages in Hanau sechs Monate zuvor gab es am 22. August einen Zwischenfall. Die Abschlusskundgebung der Hanau-Demo fand am selben Ort wie die Coronademo statt. Während die Namen der Opfer von Hanau verlesen wurden, beschallte »Querdenken« den Platz mit lauter Musik und Gesang. Zudem kam es zu einem Handgemenge. Es ist also ein gewisses Konfliktpotential vorhanden, das durch die Großdemo am 3. Oktober deutlich vergrößert werden dürfte.