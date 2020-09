Maskenpflicht für Großdemos in Bayern

München. In Bayern gilt ab diesen Mittwoch eine Maskenpflicht für Versammlungen von mehr als 200 Personen unter freiem Himmel. Das teilte die Staatskanzlei in München nach einer Kabinettssitzung am Dienstag mit. Zu der von der Initiative »Querdenken« angekündigten Demonstration gegen staatliche Coronamaßnahmen werden am Sonnabend in der Landeshauptstadt München mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte an, Verstöße gegen die Auflagen der Behörden würden mit Bußgeldern geahndet. Bei Regelverstößen müssten Teilnehmer mit einem Abbruch der Versammlung durch die Polizei rechnen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). (Reuters/jW)