EU: Luftverschmutzung größtes Gesundheitsrisiko

Kopenhagen. In der Europäischen Union ist etwa jeder achte Todesfall ein vorzeitiger infolge von Umweltbelastungen wie schlechter Luft. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Europäischen Umweltagentur (EEA), die am Dienstag in Kopenhagen veröffentlicht wurde. Das sind mehr als 400.000 Menschen jährlich. Die Luftverschmutzung stellt in Europa somit nach wie vor die größte Umweltbedrohung für die Gesundheit dar. Allerdings lag die Zahl der darauf zurückgehenden vorzeitigen Todesfällen im Jahr 1990 noch bei einer Million, sagte Catherine Ganzleben von der EEA. Ein weiteres Gesundheitsrisiko, das in der Untersuchung benannt wird, ist der Klimawandel, der Hitzewellen und Kälteperioden, Überschwemmungen sowie die Zunahme von durch Insekten übertragene Krankheiten verursacht. Die durch Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist beispielsweise zunehmend ein Problem. (dpa/jW)