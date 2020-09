Nachschlag: Ursache und Wirkung

Michael Sohn/AP pool/dpa Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten: Heiko Maas am 1. September in Erwartung des Außenministers Wang Yi

Propaganda ist nicht schwer – mitunter braucht es nur ein Vertauschen von Ursache und Wirkung. Ein in seiner Unerfreulichkeit doch wieder gutes Beispiel liefert ein Interview mit der Sinologin Kristin Shi-Kupfer bei Deutschlandfunk Kultur. Auf Chronologie legt das Gespräch nicht viel Wert. China verschärfe seinen Kurs gegenüber Taiwan, das nach Hongkong als nächstes »dran sei«. Moderator Patrick Garber behauptet: »Die USA haben reagiert. Sie haben gleich zwei Flugzeugträger-Kampfgruppen in die Region geschickt.« Wen kümmert schon, dass die USA zuerst provozierten? Auch sonst bleibt vieles abstrakt, namenlose chinesische Generäle werden angeführt, die angeblich Beijing zu härterem Vorgehen drängen. Dasselbe Spiel zum Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi am 1.9. in Berlin: Er habe viele europäische Staaten mit Drohungen brüskiert. Der zuvor formulierte Anspruch eines Heiko Maas, sich in Chinas innere Angelegenheiten in Hongkong und Xinjiang einzumischen? Laut Shi-Kupfer »absolut angemessen«. (mp)