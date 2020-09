Metropolitan Museum of Art / creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ »Kollektiver Wahnsinn«: In Neapel wird die Tarantella getanzt (Albuminpapier von ca. 1870)

Das Gedenken zum 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs schlug sich in einigen Features und Hörspielen nieder. Was an den Sendungen und vor allem an deren zeitlicher Plazierung dieses Jahr besonders auffiel: Die Erinnerung an die Schoah und an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion wurden selten analytisch zusammengeführt.

So konnte am 8. Mai in diesem Frühjahr aus dem Zweiten Weltkrieg in der veröffentlichten Meinung ein weitgehend ganz »normaler« Krieg ohne besondere Vorkommnisse werden, unter dem irgendwie alle Beteiligten ähnlich schwer gelitten haben, besonders aber die Deutschen. Das zumindest suggerieren Podcastserien wie die öffentlich-rechtliche Koproduktion »Kinder des Krieges« (online abrufbar) oder Hörspielwiederholungen wie Herbert Somplatzkis »Bis wir im Frieden sind« (WDR 2000; Di., 19 Uhr, WDR 3). Geschichtsvergessen? Vielleicht muss Platz in der kollektiven Erinnerung gemacht werden für die »Verbrechen« von Sowjetunion und DDR.

Der berühmte DDR-Schriftsteller Heiner Müller ist heute Abend mit »Bildbeschreibung« (DRS 1987; Di., 20 Uhr, DLF) zu hören. Als Notiz zu dem 1985 entstandenen Stück schrieb Müller: »Der Text beschreibt eine Landschaft jenseits des Todes. Die Handlung ist beliebig, da die Folgen Vergangenheit sind, Explosion einer Erinnerung in einer abgestorbenen dramatischen Struktur.«

Mit Kursen für Deutsch als Fremdsprache für Geflüchtete setzt sich Agnieszka Lessmann in »Einstiegskurs« (SWR 2018; zwei Teile Mi./Do., 19 Uhr, WDR 3) aus der Perspektive einer Unterrichtenden auseinander. Eine Krimistunde steht an mit Linda Barnes’ »Carlotta steigt ein« (DRadio Berlin 2001; Mi., 20 Uhr, Bayern 2).

Kollektiver Wahnsinn und zwischenmenschliche Feindseligkeit an der Grenze zum Kannibalismus sind die Themen von Franz Josef Degenhardts Song »Tarantella«. Mit den Mythen um den Biss der Tarantel und dem – dagegen oder dadurch ausgelösten – Tanz Tarantella beschäftigt sich auch Alessandra Eramo in »Tanz Sediment« (DLF Kultur/Savvy Contemporary/DISK-CTM 2019–2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur).

Um das Musikgenre Antifolk kümmert sich die Sendung »Hopo-Express #107« (Fr., 8 Uhr, FSK), bevor um 10 Uhr auf der gleichen Welle »Dünnes Eis« folgt. Hierin geht es um die Klimakrise, wie auch in Franziska Doraus »›Was, wenn doch …?‹ Drei Perspektiven zur Klimakrise« (ORF 2020; Sa., 9 Uhr, ORF Ö 1).

Einer Frau, die unter anderem antifaschistische Berichte aus dem spanischen Krieg schrieb, hat Ulrike Haage das Hörspiel »Pikdame. Aus Pamphleten Nancy Cunards« (BR 2006; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) gewidmet. An den Gitarrenhelden Hendrix erinnert Michael Frank in »›Castles Made Of Sand‹ – Eine lange Nacht zum 50. Todestag von Jimi Hendrix« (DKultur/DLF 2017; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) und Benjamin Quabeck und Philip Stegers mit dem Hörspiel »Voodoo Child« (WDR 2007; So., 19 Uhr, WDR 3 und Mo., 23 Uhr, 1 Live).

Lobhudelei für die obskure Waldorfpädagogik kennt man schon. Mit Lisa Albrechts »Einmal Waldorf, immer Waldorf« (MDR 2020; Ursendung Sa., 9 Uhr, MDR Kultur und RBB Kultur) gibt es jetzt noch mehr davon. Freuen kann man sich auf Faïza Guènes »Paradiesische Aussichten« (SR 2006; Sa., 15 Uhr, Bayern 2), Annie Ernaux’ »Der Platz« (HR 2020; Sa., 20 Uhr, DLF) und Karin Köbernicks »Kabarettgeschichten – Lore Lorentz« (HR 2002; So., 18 Uhr, HR 2 Kultur).