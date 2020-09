Man hatte sich viel vorgenommen bei der Uraufführung des Stücks »Schwarzer Block« von Kevin Rittberger am Samstag im Berliner Maxim-Gorki-Theater. 100 Jahre Geschichte des antifaschistischen Kampfes sollten erklärt werden, von 1920 bis zur Gegenwart. Fraglich ist ja, ob solche Erläuterungen im Theater am rechten Ort sind oder die anderthalb Stunden besser mit der Lektüre von Büchern des Faschismusforschers Reinhard Kühnl oder Adornos »Studien zum autoritären Charakter« verbracht wären.

Einiges Durcheinander herrscht auf der Bühne. Vom Kampf gegen die Kapp-Putschisten geht es über Proteste gegen die NPD in den 80er Jahren ins Heute und zwischendrin um Opfer rechter Gewalt wie denen des NSU oder in Hanau. Zu viel gewollt? Nicht unbedingt. Zwar wirkt das Material, das Rittberger auch in Gesprächen gesammelt hat, vielstimmig, es hat aber doch einen deutlich erkennbaren Kern. Und der ist, dass die Gewalt von rechts den entsprechenden Widerstand auf den Plan ruft.

»Erinnerungstext« hat Rittberger sein Stück genannt. Weil eben aus der Erinnerung an die Opfer die Entscheidung erwächst, sich zu wehren, der Schutzlosigkeit zu entfliehen. Dass man sich in dieser Sache auf den Staat und seine treuen Diener keineswegs verlassen sollte, haben Linke zu allen Zeiten erfahren müssen. Man muss sich selbst zu helfen wissen. Der 7. Sinfonie von Schostakowitsch nachempfunden, der Leningrader, die dem Kampf gegen den Faschismus gewidmet ist, hat Rittberger sein Stück in vier Sätze unterteilt: »Krieg«, »Erinnerung«, »Die Weite der Heimat« und »Sieg«. Um die Rote Armee, immerhin eine recht prägende antifaschistische Kraft im 20. Jahrhundert, geht es dann aber nicht. Rittberger bezieht sich mit deutlicher Sympathie auf die Schwarzen Scharen der 1920er Jahre, anarchistische und syndikalistische Gruppen, die sich mit Nazis auf Straßen und in Wirtshäusern fachgerecht auseinandersetzten.

Regisseur Sebastian Nübling hatte die Aufgabe, den Text auf die Bühne zu bringen. Nicht einfach, lassen sich Handlung und Figuren doch, wenn überhaupt, nur in Ansätzen erkennen. So ist die Bühne vor allem Leinwand, auf der Livekameraszenen zu sehen sind, die im Container vor dem Theater, auf dem Vorplatz oder im Foyer gespielt werden. Das Publikum wird per Kopfhörer mit einem Sound versorgt, der neben dem gesprochenen Wort mit Geräuschen und Musik angereichert ist, so dass sich der Eindruck einer audiovisuellen Experimentalcollage ergibt.

Die Schauspieler geben den in den 1920er und 1930er Jahren statthabenden Teil in passender Zombieoptik. Man versteht, dass das lange her sein muss. »Warum eigentlich keine Einheit von SPD und KPD gegen den Faschismus?« wispern die Untoten unaufhörlich. »Ja, warum?« Eine Antwort bleiben Stück und Inszenierung schuldig. Aber der Wille zur Einheit ersetzt ja auch weder eine erfolgreiche Strategie noch vernünftige politische Ziele. Und jeder Versuch, den Faschismus nicht aus gesellschaftlicher Struktur und Handeln der Eliten zu erklären, läuft ins Leere.

Je näher das Stück der Gegenwart kommt, desto zeitgemäßer werden Kostüme und Sprache. »Staat, Kapital, Nation, Scheiße!« heißt es im Chor der Schwarzvermummten. Ein Prügelpolizist tritt auf, ein Neufaschist in Nadelstreifen, der in Manier des Films »Cosmopolis« in der Limousine durchs Handgemenge fährt, der Nebel schimmert rötlich im Lichte der Bengalos. Hier ahnt man etwas von der Anziehungskraft der Revolte, dem Kitzel des Destruktiven. Der Schlusschor stellt das Zerschlagen des Systems in Aussicht, passenderweise war zur Premiere im Hintergrund ein Freiluftkonzert der Staatsoper zu hören, ein nicht uncharmanter Kontrast. Und wie der Schwarze Block der Zukunft aussehen soll? Bunt, plural, vielfältig, so erfährt man. Irgendwie passend fürs Theater unserer Zeit.