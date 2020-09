USA gegen Assange

Matt Dunham/AP Photo/dpa »Hände weg von Assange«: Unterstützerdemo am Montag vor Großbritanniens höchstem Strafgericht Old Bailey in London

Am Montag ist im höchsten Strafgericht Großbritanniens, dem Old Bailey in London, der von den USA angestrengte Auslieferungsprozess gegen den Journalisten und Wikileaks-Gründer Julian Assange fortgesetzt worden. Das im Februar mit technischen Anhörungen begonnene Verfahren, das bereits im April weitergehen sollte, war unter Verweis auf die Coronapandemie auf den 7. September verlegt worden. Washington will an dem 49jährigen gebürtigen Australier wegen der Veröffentlichung von Materialien zu US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan ein Exempel statuieren. In 18 Anklagepunkten drohen ihm 175 Jahre Haft, sollte er in einem mutmaßlichen Schauprozess in den USA in allen Punkten schuldig gesprochen werden.

Wie weit die US-Administration für die Vertuschung von Mord, Folter und Willkür bereit zu gehen ist, hat erst vergangene Woche die Verhängung von Sanktionen gegen das Führungspersonal des Internationalen Strafgerichtshofs gezeigt. Im Fall Assange setzt Washington auf ein Spionagegesetz von 1917 und schafft damit einen Präzedenzfall: Statt eines Whistleblowers wird erstmals ein Publizist als »Hacker« angeklagt. Der Journalist soll die frühere US-Soldatin Chelsea Manning dazu angestiftet haben, geheimes Material zu entwenden.

Assanges Anwältin und Verlobte Stella Morris erklärte in einem am Montag von der australischen Nachrichtenseite SBS veröffentlichten Interview: »Dieser Fall könnte nicht wichtiger sein, die Folgen könnten nicht schwerwiegender sein, und er geht mit beiden Händen auf dem Rücken gefesselt hinein.« Letzteres verweist auf die fehlenden Möglichkeiten des Angeklagten, sich auf seine Verteidigung adäquat vorbereiten zu können. So war es ihm u. a. vor Prozessbeginn nicht ermöglicht worden, Einsicht in die erst vor sechs Wochen von den USA eingebrachte »ersetzende Anklageschrift« zu erhalten.

Vor Gericht wurde nun die alte Anklage zurückgezogen, der neuen stattgegeben und Assange daraufhin formal erneut verhaftet. Die Vorsitzende Richterin Vanessa Baraitser erklärte zudem, die neu hinzugekommenen Punkte nicht aus dem Prozess ausklammern zu wollen. Die Verteidigung hätte – ganz im Sinne der US-Anklage und unter Gefährdung ihres Mandanten – um mehr Zeit bitten sollen. Zu diesem juristischen Winkelzug der Anklage erklärte Verteidiger Mark Summers, dass zunächst unklar gewesen sei, was sich damit ändere. Dies habe sich erst am 21. August mit Offenlegung des Inhalts geändert und bedeute: »Selbst wenn das US-Gericht die bestehenden Manning-Vorwürfe in ihrer Gesamtheit zurückweist, kann Herr Assange allein für dieses Verhalten ausgeliefert und möglicherweise verurteilt werden, und das ist eine durchschlagende und neue Entwicklung in diesem Fall«, wie es vom Portal »Defend Wiki­leaks« wiedergegeben wurde. Zudem gebe es jetzt weitere Anschuldigungen, darunter der Vorwurf, einen Whistle­blower (Edward Snowden) dabei unterstützt zu haben, sich der Verhaftung zu entziehen. Die Verteidigung ist jetzt gezwungen, sich diesen Vorwürfen ohne Vorbereitung oder die Einbringung von entlastenden Beweisen zu stellen.

Assange sitzt unterdessen weiter trotz erhöhten Infektionsrisikos wegen eines chronischen Lungenleidens im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Untersuchungshaft fest bzw. mindestens bis zum 24. September ohne direkten Kontakt zu seinen Anwälten in einem Glaskasten im Gerichtssaal von Old Bailey.