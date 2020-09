Bienenstich

»Roswitha, deine Kotzbeutel sind eingetroffen!« rufe ich in die Restaurantküche. Der DHL-Bote hat ein klobiges Paket abgegeben, zirka 90 mal 50 Zentimeter. »Kotzbeutel von der Firma Holz Kerner«. Roswitha eilt mit einer Sackkarre heran und fährt das Paket ins Büro. »Kannst du nicht lesen?« fragt sie genervt, »Klotzbeute steht da laut und deutlich!« – »Aha, dann können die wohl nicht schreiben ...«. Was die sich so bestellt ... seltsam. Wir sind in »Udos Probierstübchen«, wo wir gerade den Mittagslunch vorbereiten.

»Und? Wann geht’s los mit dem Vomieren?« frage ich frech, damit Rossi endlich was erzählt. »Bist du echt so blöde?« kriege ich zur Antwort. »Eine Klotzbeute ist ein Häuschen für Honigbienen, ein ausgehöhlter Baumstamm mit Fluglöchern und Holzstöcken darin für den Wabenbau. Meine hat sogar ein Plexiglas-Sichtfenster!« – »Und da gucken die Viecher raus, wenn ihnen langweilig ist oder wie?« – »Mann! Ich guck' da rein, damit ich sie nicht beim Arbeiten störe!« – »Ach so! Madame wird Imkerin. Rettet die Bienen. Warum sagst du das nicht gleich?«

Jeder Bienenstock ist eine Art feministischer Feudalstaat mit bis zu 50.000 Arbeiterinnen. Die männlichen Bienen, Drohnen genannt, dienen nur zur Begattung der Königin. Die weiblichen Bienenlarven unterscheiden sich zwar genetisch kaum von einander, werden aber unterschiedlich gefüttert. Alle Larven bekommen eine Pollen-Honig-Mischung, außer einer, die von den Ammenbienen mit »Gelée royale« versorgt wird, eine Mischung aus Pollen, Honig und speziellen Drüsensekreten aus dem Oberkiefer der Ammenbiene. Genau das macht den Unterschied. Dank dieses nährstoffreichen Power-Foods wächst die erwählte Larve zur zukünftigen Königin mit den typischen Merkmalen heran: langes Hinterteil, hohe Fruchtbarkeit (sie legt bis zu 2.000 Eier pro Tag) und ein wesentlich längeres Leben als das der sterilen Arbeiterinnen (zwei bis sechs Jahre im Vergleich zu maximal sechs Monaten). Sollte eine Arbeiterin doch ausnahmsweise fruchtbar sein, duldet die Königin das nicht, sie sticht sie tot:

Bienenstich

100 g Mehl und 1 TL Backpulver mischen. Mit vier Eiern, 150 g Puderzucker und Vanillepuddingpulver zu einem Teig verarbeiten. In eine Springform füllen (ca. 26 cm) und mit 80 g Mandelblättchen sowie etwas Zucker bestreuen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 20 bis 30 Minuten backen. Aus der Form lösen und auskühlen lassen. Horizontal aufschneiden, Tortendeckel beiseite legen. 400 g Sahne mit einer Packung »Paradiescreme« verrühren und steif schlagen. Auf dem Tortenboden verteilen. Tortendeckel darüber legen, leicht andrücken. Fertig.

»Und wo willst du hin mit dem Summsummarium?« frage ich. – »Balkon.« – »Nein!« – »Doch!« – »Dann zieh ich aus!« – »Mach doch!« – »Was?!« – »Ein Drittel unserer Lebensmittel gedeihen durch Bestäubung. Das Bienensterben betrifft uns alle!« – »Dann stell den Kotzklotz doch in den Wald!« – Udo steckt den Kopf durch die Tür: »Mädels, da steht so’n dekorativer Baumstamm in meinem Büro? ...« – »Ähm, ja ... kannste haben.«