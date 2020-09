Nachschlag: Pizza Sucuk

Sony Music/ZDF Die belgisch-kongolesische Popmusikerin Lous and the Yakuza

Deutschland ist eine Pizza Sucuk, verraten uns die Rapper Celo & Abdi aus Frankfurt am Main. Aber diese Metapher für Deutschlands migrantisch bereicherte Kultur ist natürlich nicht das einzige, was der Zuschauer mitnimmt aus der Arte-Sendung »Tracks« zu Kultur und Rassismus anlässlich des 57. Jahrestages der »I have a dream«-Rede von Martin Luther King. Wir lernen interessante Popmusiker kennen, etwa die belgisch-kongolesische Sängerin Lous and the Yakuza. Außerdem erklären die Mitarbeiter einer Beratungsstelle für Polizeigewalt fürsorglich dem afrodeutschen Stuttgarter Rapper Terrell, wie er die Beamten belangen kann, die ihn bei einer Personenkontrolle übel zugerichtet haben. So einfach geht das also. Der Kontrast zur rassistischen Polizeigewalt in den USA lässt Terrells Fall etwas gemütlich wirken, ist aber der mainstreamjournalistischen Tugend geschuldet, Themen »lokal runterbrechen« zu wollen. Greift etwas kurz, ist aber schön bunt. (ts)