Ein Kampf mit Modellcharakter

studio Ulf Aminde 2018 »Vielleicht wird der Traum ja doch irgendwann wahr«: »Herkesin Meydani – Platz für alle« und antirassistisches Mahnmal (Entwurf des Künstlers Ulf Aminde)

Was ist Erinnerung, und wie kann sie im öffentlichen Raum verankert werden? Die Frage beschäftigt in besonderer Weise jene Städte, in denen Menschen den Terroranschlägen des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) zum Opfer gefallen sind. Kassel hat einen Platz nach Halit Yozgat benannt, der in der Stadt geboren und 2006 in seinem Internetcafé erschossen wurde. Zwickau, wo sich die letzte Wohnung des NSU-Trios befand, hat eine Eiche für den in Nürnberg ermordeten Blumenhändler Enver Simsek gepflanzt, die Unbekannte allerdings bald wieder abgesägt haben. Köln wiederum hat sich vorgenommen, in Gedenken an den Nagelbombenanschlag in der Keupstraße vom 9. Juni 2004 einen Ort zu schaffen, der dauerhaft im städtischen Leben verankert bleibt. Doch bis heute ist dieser Ort eine städteplanerische Phantasie geblieben, die Umsetzung wurde zur Farce, blockiert von einem Konflikt zwischen Investoreninteressen, Verwaltung und dem Kampf von Betroffenen um eine würdige Erinnerungsstätte. Jetzt kommt vielleicht neue Bewegung in das seit Jahren stockende Verfahren.

Das Problem: Ein ortsspezifischer Entwurf für ein Mahnmal, das den Blick auf den Schauplatz des Anschlags als grundlegenden Bestandteil mit einschließt und deshalb an der Kreuzung Keup-, Ecke Schanzenstraße plaziert werden soll, entstand, ohne dass die Stadt die Standortfrage endgültig geklärt hatte. Statt das Versäumnis einfach zuzugeben und zu korrigieren, sprach man gern von einer »komplizierten Gemengelage hinter den Kulissen«.

Das fragliche Brachgrundstück gehört einer Immobiliengruppe, die es – so war der bisherige Stand – mit einem fünfstöckigen Bürokomplex bebauen wollte. Doch zuletzt sickerte die Information durch, das Grundstück stehe bereits seit Oktober 2019 zum Verkauf, und die Stadt besäße obendrein für das Areal ein Vorkaufsrecht, das sie lediglich nutzen müsste, um das Mahnmal umzusetzen. Neue Hoffnung also für ein würdiges Erinnern?

Köln wäre nicht Köln, gäbe es hier eine klare Sachlage. Ob dieses Vorkaufsrecht nun tatsächlich bestehe oder nicht, so sagt etwa Tayfun Keltek, SPD-Politiker und Vorsitzender des Kölner Integrationsrats, wisse er auch nicht: Es hänge wohl davon ab, »wie man öffentliches Interesse definiert«. Fragt man die Stadtverwaltung selbst, erhält man die vieldeutige Auskunft, »hinsichtlich eines möglichen Ankaufs des Grundstücks beziehungsweise der Ausübung eines Vorkaufsrechts« seien »die verwaltungsinternen Abstimmungen noch nicht abgeschlossen« – die Stadt würde »den Umstand, dass das Grundstück anscheinend zum Verkauf angeboten wird, wohlwollend prüfen«. Das Wörtchen »anscheinend« in dieser Stellungnahme legt nahe, dass der Politik nicht nur die Mittel fehlen, um das vorhandene öffentliche Interesse gegen private Kapitalinteressen durchzusetzen, sondern dass selbst Verantwortliche über Mutmaßungen nicht hinauskommen. Gleichzeitig, heißt es, seien die Gespräche der Eigentümer mit einem privaten Käufer bereits weit fortgeschritten. Auf jeden Fall ist die Stadt also wieder mal ziemlich spät dran.

Aber was genau ist eigentlich geplant? Nach einem künstlerischen Wettbewerb vor mittlerweile auch schon wieder fünf Jahren wurde der Berliner Künstler Ulf Aminde beauftragt, seinen preisgekrönten Entwurf zu realisieren. Erster Teil seines Konzepts ist eine 30 Zentimeter starke Betonplatte, die als Podest den Grundriss des Hauses reproduziert, vor dem die fünfeinhalb Kilo Schwarzpulver damals explodierten und 702 Zimmermannsnägel durch die belebte Geschäftsstraße schleuderten. Ein lebendiger Platz und öffentlicher Treffpunkt soll dieser Ort werden.

Der zweite, nicht minder wichtige Teil des Mahnmals ist im digitalen Raum angesiedelt: Aufbauend auf den Geodaten des Grundrisses verwandelt eine App das minimalistische Fundament in ein virtuelles Haus, dessen Wände aus einer Vielzahl von Filmen bestehen, die Nutzer auf ihren Smartphones oder Tablets anschauen können. So entsteht ein kuratiertes Archiv gegen Rassismus, ein Forum für migrantisches Wissen und den Austausch zwischen den Kulturen.

Doch all das existiert bisher nur als Modell. Mittlerweile ist ausgerechnet das in seiner Selbstwahrnehmung so progressive Köln die einzige deutsche Stadt, in der nicht an die dortigen Anschläge des NSU erinnert wird. Kutlu Yurtseven, Mitbegründer der Initiative »Herkesin Meydani – Platz für alle«, will diesen Umstand nicht akzeptieren: »Das Mahnmal ist mehr als nur eine symbolische Geste, es bietet eine Perspektive auf unsere migrantische Gemeinde, die immer noch hier ist und sich ihre Würde nicht hat nehmen lassen.«

Der Künstler Aminde sagt über seine Arbeit, für deren Entwicklung er sich intensiv mit den Anwohnerinnen und Anwohnern ausgetauscht hat: »Der Entwurf ist mein Versuch, das, was Erinnerungskultur sein kann, auf eine neue Ebene zu heben, auf der das Konkrete und das Imaginäre zusammenfinden. Hier soll keine Skulptur aufgestellt werden, sondern ein produktiver Raum entstehen, der in die Zukunft weist.«

Um so unverständlicher scheint, wie fahrlässig die Stadt Köln mit der Möglichkeit umgeht, ein richtungsweisendes Projekt zu realisieren, das große Strahlkraft verspricht. Die mühsamen Verhandlungen mit ihren absurden Auswüchsen sind gewissermaßen zum Teil des Denkmals selbst geworden, schon weil aus der Verzweiflung heraus eine eigenständige Bewegung entstanden ist, die bundesweit Resonanz findet. Für die Beteiligten hat der Kampf um das Kölner Mahnmal stellvertretend für den Kampf gegen Rassismus und rechte Gewalt Modellcharakter angenommen, so dass Ulf Aminde sagt, das Projekt sei schon fast die »Visualisierungsmaschine einer politischen Bewegung«. Vielleicht wird der Traum ja doch noch irgendwann wahr: statt ruinöser Gentrifizierung ein antirassistisches Filmarchiv und ein lebendiger Platz für alle.