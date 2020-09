»Keine Lust, von der Stadt verarscht zu werden«

Die Berliner Jugendzentren »Drugstore« und »Potse« erklärten am Freitag:

»Rot-rot-grün« geht als Koalition, die die meisten Räumungen zu verantworten hat, in die Berliner Geschichte ein. Seit 2016 sind linke Freiräume in all ihren Facetten stärker bedroht als jemals zuvor. Es wird gekündigt, geräumt und tyrannisiert. Eigentümer*inneninteressen werden geschützt, und das, was die Stadt für so viele ausmacht, wird zerstört. Mit jedem linken Projekt, das verschwindet, wird auch der Boden für rechte Ideen und letztendlich Gewalt geebnet. Denn es braucht diese Orte des linken Zusammenlebens, um gemeinschaftlich Toleranz, Akzeptanz, Diversität zu lernen, zu leben und zu erleben.

Die letzten Räumungen linker Freiräume wie die der 35 Jahre bestehenden Kiezkneipe »Syndikat« oder der von Jugendlichen besetzten Musikschule in Köpenick, der »Muse 8«, und des »Dragoner-Areals« wurden von »R2G« veranlasst. Mit einem massiven und kostspieligen Polizeiaufgebot wurde jahrzehntealte linke Berliner Kultur geräumt. Ebenfalls wurde durch die Räumungen der neu besetzten Objekte die Gesellschaft daran gehindert, neue zu erschaffen.

»Ich kann mir kein Berlin vorstellen, in dem uns konsequent unsere Freiräume genommen werden. Wo sollen wir Jugendlichen denn noch hin, wenn die ›Potse‹ geräumt werden soll? Alternative Orte werden ja doch wieder nicht genehmigt oder brauchen megalange bis sie bezugsfertig sind, so wie beim ›Drugstore‹«, so Carlotta, eine jugendliche Unterstützerin. Das selbstverwaltete Jugendzentrum »Potse« hat am 14.9. einen weiteren Gerichtsprozess. Beim letzten Prozess im Juli wurde Einspruch eingelegt, dieser wird nun behandelt. Das Kollektiv hat für den 14.9. ab 13 Uhr eine Kundgebung vor der Potsdamer Str. 180 angemeldet. (…) »Wir haben keine Lust, weiterhin von der Berliner Regierung und dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg verarscht zu werden. Bei der Räumung des ›Syndikats‹ haben wir gesehen, zu was ›R2G‹ fähig ist«, sagt Isa aus dem »Potse«-Kollektiv. (…)

»Ärzte ohne Grenzen« verurteilte am Freitag die Quarantäne im Lager Moria in Griechenland:

Die von der griechischen Regierung im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos verhängte Massenquarantäne ist gefährlich und muss auf alle Fälle vermieden werden. Die dortige Regierung hat die Pflicht, die öffentliche Gesundheitsversorgung für die Geflüchteten zu verbessern und sie nicht unter entsetzlichen Bedingungen einzusperren und dabei so zu tun, als wolle sie die Insel vor der Verbreitung des Virus schützen. Denn die Zahl der Covid 19-Fälle auf Lesbos außerhalb von Moria steigt, während es bislang nur einen bestätigten Fall unter den Bewohnern des Lagers gibt. (…)

»Die Bundesregierung trägt eine besondere Mitverantwortung für die desaströsen Verhältnisse in Moria und muss nun dringend auf EU-Ebene dafür sorgen, dass die Menschen in den EU-Hotspots auf den griechischen Inseln wirksam vor Covid-19 geschützt werden«, sagt Marie von Manteuffel, Expertin von Ärzte ohne Grenzen für Flüchtlingspolitik. »Sie hat maßgeblich den EU-Türkei-Deal verhandelt, der für das Festsitzen der Schutzsuchenden verantwortlich ist, und hat aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne. In den EU-Hotspots müssen umgehend humanitäre Mindeststandards erfüllt werden – oder die Lager müssen komplett geräumt werden.«