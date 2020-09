Coronaleugner am Himalaja

AP Photo/Niranjan Shrestha/dpa

Nicht nur in der BRD gibt es Menschen, die die Coronapandemie für ungefährlich oder gar nicht existent halten. Auch in Nepal mag sich nicht jeder damit abfinden, dass der SARS-Cov-2-Virus eine Bedrohung darstellt. Nachdem die Polizei das religiöse Festival Rato Machindranath zu Ehren einer Gottheit in der Stadt Lalitpur verboten hatte, kam es am Donnerstag zu Ausschreitungen: Fanatische Buddhisten lieferten sich Straßenschlachten mit den Ordnungskräften. Gegen einen Umzug mit einer Statue der Gottheit (im Hintergrund) kamen Wasserwerfer zum Einsatz. (jW)