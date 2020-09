»Erschreckend aktuell«

IFFF Sharipa Urazbayevas Film »Mariam« zeigt den Kampf einer Mutter und ihrer Kinder in der kasachischen Steppe

Alle wollen, dass Kulturveranstaltungen wieder starten. Nachdem das Internationale Frauenfilmfestival Dortmund-Köln (IFFF) im Frühjahr 2020 in Köln wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste, wird es dort nun vom 9. bis 13. September stattfinden – unter Einhaltung der Hygieneregelungen und mit weniger Zuschauerinnen. Sechs der acht internationalen Debütspielfilme des Wettbewerbs von Regisseurinnen aus Australien, Brasilien, Marokko oder Taiwan werden während des Festivals online zu sehen sein. In den Filmen drehe sich alles um Frauenleben, Befreiung, Empowerment und Inspiration, so die Sprecherin des IFFF, Stefanie Görtz, am Donnerstag im Gespräch mit junge Welt.

Exemplarisch dafür steht Tonia Mishialis zypriotisch-griechischer Film »Pause«. Obgleich er mit seinem Sujet »Menopause« aus Frauensicht zumindest zunächst wenig verheißungsvoll anmutet, erwartet das Publikum keineswegs Unvergnügliches. Schwarzhumorig beginnt der Film mit einem Gynäkologenbesuch. Zunächst zählt der Frauenarzt all das auf, was niemand haben möchte: Depression, Haarausdünnung, Gewichtszunahme, abnehmendes sexuelles Begehren bis hin zu Osteoporose oder Nachtschweiß. Seinen Monolog beendet er mit überaus »sensibler« Wertschätzung für das andere Geschlecht: »Nichts Besorgniserregendes also, Frauenleiden eben!« Der Film zeigt systemimmanente Misogynie. Jedoch: »Wir wollen nicht den Opferstatus von Frauen und ihre Leiden zelebrieren«, erläuterte Görtz, »nicht nur toxische Männlichkeit thematisieren, sondern witzige und starke Protagonistinnen zeigen«. Die Zuschauerin könne ein Gefühl der Stärke daraus ziehen.

Dies bestätigt Sharipa Urazbayevas kasachischer Film »Mariam«. Als die gleichnamige Hauptfigur des Films von ihrem Mann verlassen wird, scheint ihr Leben mit ihren Kindern in der Steppe zunächst nicht zu bewältigen zu sein. Sie lässt ihren Mann für tot erklären, weil sie nur dann Sozialhilfe erhält. Als er wieder auftaucht und das alte Leben als Familienpatriarch wieder aufnehmen will, ist der von Mariam begonnene Emanzipationsprozess nicht mehr zu stoppen. Das Filmepos mit ruhigen Bildern aus rauher Landschaft basiert auf biografischen Erlebnissen der Hauptdarstellerin Meruert Sabbusinova.

In Köln wird auch das vom IFFF preisgekrönte Debüt der brasilianischen Filmemacherin Maya Da-Rin zu sehen sein: Ein Indigener vom Volk der Desana lebt in prekären Verhältnissen am Stadtrand von Manaus mit seiner Tochter. Als diese ein Stipendium erhält, um Medizin studieren zu können, gerät er in eine Lebenskrise. Das Motto des Films: Entscheidungen von Frauen ändern auch das Leben der Männer.

Der Programmpunkt »Fokus« des Festivals widmet sich diesmal der Zeit »Nach der Wende 1990 bis 2020« und ist geprägt von ostdeutschen Erfahrungen und dem Filmschaffen dortiger Regisseurinnen. Der Eröffnungsfilm »Becoming Black« zeigt, dass es Rassismus mitnichten nur in der alten Bundesrepublik, sondern auch in der DDR gab.

In dem Dokumentarfilm schildert Ines Johnson-Spain ihr Aufwachsen. Grit Lemkes Dokumentation »Gundermann Revier« zeigt die Geschichte des Baggerführers und Liedermachers aus der DDR. Therese Koppes Film »Im Stillen laut« porträtiert zwei ältere Künstlerinnen, die seit Ende der 1970er Jahre im Kunsthof Lietzen in der Nähe von Frankfurt an der Oder leben.

Einerseits zeigen diese Filme wie Biographien aus der DDR und der BRD mitunter gleichermaßen von Kolonialismus und Zweitem Weltkrieg geprägt sind. Andererseits verdeutlichen sie eine vom Westen ausgehende kulturelle Einbahnstraße. Menschen aus der DDR interessieren sich für die Geschichten aus dem anderen Teil der Republik, umgekehrt funktioniert das kaum – allenfalls, wenn im Westen gern gehörte »Stasi«-Klischees abgespult werden. Erstaunlicherweise geht es auch in den Festivalfilmen oft genau darum.

Erfreuliches Resultat des coronabedingt reduzierten Programms könnte sein, dass das Lesben-, Trans- und queere Kino mehr in den Vordergrund rückt. Die Festivalleiterin Maxa Zoller meinte am Donnerstag auf jW-Anfrage, diese Krise habe gesellschaftliche Missstände verschärft. Die Frage der Gleichstellung der Frau, vor allem was Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft, sei »erschreckend aktuell« geworden. Die filmischen Reaktionen von Regisseurinnen auf das Jahr 2020 könnten demzufolge stark werden. Auf die Zukunft des Kinos von Frauen dürfe man gespannt sein.