La Blogothèque/ARTE High werden mit der Dreamachine. »Flick Flack«

Re: Pommesberge durch Corona

Kartoffelbauern in der Klemme

Die Coronapandemie bringt die Pommes-frites-Produktion teilweise zum Stillstand. Mit der Absage von Großveranstaltungen und halbleeren Restaurants brechen die wichtigsten Absatzmärkte für Pommes einfach weg. Zwei Milliarden Kilogramm Kartoffeln finden so keine Abnehmer mehr. Gewaltige Mengen aufwendig produzierter Lebensmittel dürften im Biogas oder im Tierfutter landen. Dazu kommt, dass die Folgen des Klimawandels den Bauern ohnehin schwer zu schaffen machen und die neue Ernte gefährden. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Heute-Show spezial

Bildungsmisere in Deutschland

Ein humoriger Kollateralschaden? Lutz van der Horst und Fabian Köster werden von Oliver Welke in die 16 Bundesländer geschickt, um über die Bildungsmisere in Coronazeiten zu berichten. Sie sprechen mit Kommunal- und Bundespolitikern, die am Flickenteppich des Bildungsföderalismus verzweifeln oder ihn selbst gewebt haben. Lernen wir mit, lachen wir mit – und weinen, es geht ja um Bildungspolitik.

ZDF, 22.30 Uhr

Flick Flack

Ein LSD-Freier Trip mit der Dreamachine

High ohne Drogen. An der Wende zu den 1960er Jahren bauten zwei Beatnik-Künstler einen Plattenspieler zu einer Maschine um, die dem Benutzer buntere Bilder vorgaukelte als ein Fernseher: Die Dreamachine lud zu einem Trip ohne weitere Substanzen ein. F/D 2020.

Arte, 22.35 Uhr

Die Uhr ist abgelaufen

Der Sicherheitsbeauftragte Grant McLaine soll einen Lohngeldtransport bewachen. Ein befürchteter Überfall gelingt dennoch, die Räuber entkommen. Als McLaine ihre Verfolgung aufnimmt, merkt er bald, dass er auch seinen eigenen Bruder zum Gegner hat. Western mit dem großen, stets guten James Stewart. USA 1957.

BR, 22.45 Uhr

Alles könnte gut sein

Philosophisches Kneipengespräch mit Harald Welzer und Maja Göpel

Wie mit der Bedrohung durch die Pandemie leben? Wie der größer werdenden Kluft zwischen Armen und Reichen begegnen? Und wie können wir die Zerstörung unserer Umwelt aufhalten? Ein intensives Kneipengespräch zu zweit vor Publikum, das nach konstruktiven Antworten auf die Probleme unserer Zeit sucht.

WDR, 23.30 Uhr