Streikende als Lebensretter

Verdi Berlin-Brandenburg berichtete am Donnerstag von einem Notfallpatienten in Berlin, dem Streikende der Charité-Tochter CFM zu Hilfe gekommen seien:

Streikende Beschäftigte der Charité-Servicetochter CFM haben in der Nacht zu Donnerstag einem Patienten in einer medizinischen Notlage durch Erste-Hilfe-Maßnahmen womöglich das Leben gerettet. Zuvor hatten von der CFM als Streikbrecher angeheuerte »Sicherheitsleute« den Hilfesuchenden vom Klinikgelände verwiesen.

Am 2. September ging der siebente Tag der Streikwache von Beschäftigten der Charité Facility Management (CFM) vor dem Virchow-Klinikum zu Ende, die Nachtschicht der Streikenden hatte ihren Dienst aufgenommen. Die Zugänge zur Charité wurden immer noch von den betriebsfremden »Safety-Sicherheitsleuten« bewacht, die als Streikbrecher engagiert wurden, als sich ein dramatischer Zwischenfall am Eingang Amrumer Straße ereignete. Gegen Mitternacht kam eine besorgte Mutter mit ihrem jugendlichen Sohn, um medizinische Hilfe zu erhalten, die er dringend benötigte, wie sich hernach herausstellte. Sie waren bereits auf dem Gelände, in den Torbögen des Deutschen Herzzentrums auf dem Weg in die Rettungsstelle, als sich der Zustand des jungen Mannes dramatisch verschlechterte. (…) Statt den jungen Mann unverzüglich in die Rettungsstelle zu bringen, »halfen« die drei eingekauften Streikbrecher der Mutter und ihrem fast kollabierten Sohn wieder raus aus dem Charité-Gelände auf die Straße. (…) Die »Wachleute« riefen lediglich die Feuerwehr und wandten sich wieder der Bewachung des Zuganges zu, während die Streikwache sofort Erste Hilfe leistete, bis der Notarzt der Feuerwehr eintraf.

»Das unverantwortliche Treiben der CFM und der Charité mit Werkverträgen und Fremdfirmen, die den Streik brechen sollen, haben zu einer großen Notlage eines Menschen geführt, dessen Leben vielleicht nur durch das beherzte Eingreifen der Streik-Nachtwache gerettet wurde«, erklärte Marco Pavlik, Verdi-Streikleiter, am Donnerstag in Berlin. Am Freitag, dem 4. September wird eine Streikdemonstration vom Platz des 18. März durch das Brandenburger Tor zum Roten Rathaus ziehen und erneut den Eigentümer der Charité/CFM, den Senat von Berlin, an seine politische Verantwortung erinnern.(…)

Susanne Ferschl, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Donnerstag zu den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zu Befristungen, Leiharbeit und geringfügiger Beschäftigung:

Die Perspektivlosigkeit und der Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt müssen gestoppt werden. Leiharbeit, Befristungen und Minijobs führen zu Unsicherheit und sozialer Spaltung bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Das Normalarbeitsverhältnis ist faktisch zum Auslaufmodell geworden. Es gilt, jetzt die Weichen für sichere und gut bezahlte Arbeit zu stellen, sonst erleben wir nach der Coronakrise ein exponentielles Wachstum von prekärer Arbeit und Beschäftigung im Niedriglohnbereich. Während die Arbeitsverhältnisse immer unsicherer werden, sitzt die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag vereinbarte Eindämmung sachgrundloser Befristungen einfach aus. Sie macht damit deutlich, wer die Kosten der wirtschaftlichen Erholung bezahlen soll und dass sie nicht auf seiten der Beschäftigten steht.