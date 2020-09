Asphaltierte Goldgrube

Julian Stratenschulte/dpa Neuer Latifundienbesitzer »Autobahn GmbH«: Das Zauberwort für private Investoren heißt Maut

Einen schönen Namen hat sie schon, »Autobahn GmbH des Bundes«, und eine schöne Webseite auch: Auf autobahn.de strebt ein Highway auf sechs Spuren in die aufgehende Sonne. Das suggeriert Glanz, Strahlkraft und Aufbruchstimmung. Dabei geht es eigentlich erst in vier Monaten richtig los: Am 1. Januar 2021 übernimmt die vor zwei Jahren gegründete Gesellschaft die Regie bei den deutschen Fernstraßen. Lagen deren Planung, Bau und Betrieb bisher in der Verantwortung der Bundesländer, wechselt die Hoheit demnächst in die Hand des Bundes, genauer: in eine dem Staat unterstellte, aber privatrechtlich verfasste GmbH. So hatten es im Sommer 2017 der Bundestag und der Bundesrat als Teil der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beschlossen.

Aber wozu das alles? Zum Jahresanfang 2019 hatten Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestages eine Idee. Dabei ging es um den Ausbau der »A 49« auf einem Teilstück zwischen Fritzlar und dem Autobahndreieck Ohmtal in Nordhessen. Nach den Plänen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) soll das Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) gestemmt werden, was allerdings den Bundesrechnungshof (BRH) auf den Plan rief. Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) habe das Vergabeverfahren ohne Nachweis gestartet, dass die Realisierung durch einen privaten Betreiber günstiger werde als in staatlicher Zuständigkeit, monierte die Behörde. Also schlugen die Haushälter im Parlament vor, zu prüfen, ob das Vorhaben für den Steuerzahler in rein staatlicher Finanzierung unter der Obhut der künftigen Autobahn GmbH weniger teuer zu stehen kommen könne.

Der Aufforderung des Ausschusses erteilte Scheuer eine Absage. Es sei »nicht erforderlich«, Annahmen zu Effizienzgewinnen bei ÖPP-Realisierung oder aber staatlicher Eigenregie zu berücksichtigen. Mithin hätten jene Annahmen »keine Auswirkung auf die jeweilige Vergabeentscheidung«. Das zeigt sehr eindrücklich, wofür die neue Gesellschaft gerade nicht geschaffen wird – nämlich die Kosten für den Straßenbau zu reduzieren. Zweck ist das Gegenteil: Als zentraler Verwalter unter dem Dach des Bundes soll die GmbH noch viel mehr privates Kapital für den Fernstraßenbau mobilisieren, als dies heute schon der Fall ist, und dies insbesondere über den Hebel ÖPP. Kritiker nennen dies funktionale Privatisierung und wissen sich durch etliche Fälle bestätigt, in denen die Einbindung privater Investoren wie auf Knopfdruck zu »Kostenexplosionen« führte. Derlei Schlagzeilen gilt es künftig zu unterbinden. Schließlich besteht der Vorzug einer Gesellschaft im Privatrecht gerade darin, dass sie abseits der Kontrolle durch die Parlamente operieren kann.

Derweil läuft die Bereicherung schon auf Hochtouren, noch ehe der Laden seine Arbeit überhaupt aufgenommen hat. Wie vor drei Wochen die Welt berichtete, sollen sich allein die Honorare für Beratungsleistungen bis 2021 auf mehr als 130 Millionen Euro belaufen. 2017 waren dafür noch 24 Millionen Euro veranschlagt worden. Auf der Liste der »externen Dienstleister« finden sich die üblichen Verdächtigen: Laut Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag profitierten vor allem die Unternehmensberatungen Roland Berger, Ernst and Young (EY) und Bearing Point, daneben mehrere renommierte Anwaltskanzleien. Selbst Scheuer musste in der Zwischenzeit einräumen, dass die Ausgaben aus dem Ruder laufen.

Stephan Krenz, seit März 2019 Leiter der Autobahngesellschaft, widerspricht dem Eindruck, »als wüssten wir alleine nicht, wie man den Bleistift umdreht«. Man brauche »helfende Hände«, man habe »in relativ kurzer Zeit eine relativ heftige Reform« umzusetzen. Damit hat er wohl recht: Zum Beispiel müssen mehr als 10.000 Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Länder ausscheiden und in die GmbH wechseln. Sie alle dürfen prüfen lassen, ob sie im neuen Tarifvertrag in die richtige Gehaltsklasse eingruppiert wurden. Zudem müssen haufenweise Akten digitalisiert werden, die in den bisherigen Verwaltungen auf Papier geführt wurden. Um das alles zu schaffen, sollen bis Januar 1.000 weitere Stellen besetzt werden und langfristig bis zu 15.000 Mitarbeiter unter Vertrag stehen. Passenderweise wurden am Mittwoch in Dresden die ersten Azubis der Autobahn GmbH begrüßt.

An all dem zeigt sich, mit welch heißer Nadel das Projekt gestrickt wurde und mit welchem Eifer die politisch Verantwortlichen es durchziehen wollen. »Der Zeitplan ist ambitioniert, aber stemmbar«, kam Personalchef Gunther Adler in besagtem Welt-Beitrag zu Wort. Allerdings wolle man in Deutschland in zwei Jahren vollenden, wofür Österreich mit deutlich kleinerem Autobahnnetz – in Gestalt der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Asfinag) – zehn Jahre gebraucht habe. Als Vorbild taugt die Alpenrepublik nur bedingt. Bisher wurde dort lediglich ein Streckenabschnitt als ÖPP realisiert, die Nordautobahn »A 5« und ihre Verbindung nach Wien. Eines wollen deutsche Lobbyisten aber beim Nachbarn abkupfern: eine allgemeine Maut.