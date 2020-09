Falschbehauptungen des »Verfassungsschutzes«

Die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, Ulla Jelpke, erklärte am Mittwoch zur Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage zu Neonazikonzerten:

Im Verfassungsschutzbericht wird gelogen – und das gibt die Bundesregierung auf Nachfragen von mir auch offen zu: In den Jahresberichten des Inlandsgeheimdienstes wird das tatsächliche Ausmaß von Nazikonzerten in Deutschland verharmlost und die Öffentlichkeit bewusst getäuscht. In den Jahresberichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz sind für das Jahr 2018 insgesamt 270 Konzerte der extrem rechten Szene aufgeführt, aber tatsächlich waren es 320. Im Jahr 2019 ist die Diskrepanz noch höher: 311 Konzerte sind im Verfassungsschutzbericht aufgeführt, in Wirklichkeit waren es 372.

Die Diskrepanz ist mir beim Vergleich der offiziellen Berichte mit den Antworten der Bundesregierung aufgefallen, die sie mir auf meine regelmäßigen Quartalsanfragen erteilt. Auf Nachfrage hierzu bestätigte die Bundesregierung das Herausrechnen von Nazikonzerten aus dem Verfassungsschutzbericht. Dies gehe auf Drängen der Länder zurück, die solche Konzerte, deren Kenntnis als »geheim« eingestuft wird, aus dem Bericht herausrechnen wollen. Eine plausible Begründung für dieses Vorgehen trägt die Bundesregierung nicht vor. Zum Schutz von V-Leuten ist es jedenfalls nicht nötig, da zu geheimen Konzerten ja keine konkreten Angaben gemacht werden müssten. Aber einfach die veröffentlichte Zahl herunterzurechnen ist skandalös. (…) Mehr denn je muss jetzt jegliche Behauptung in den Verfassungsschutzberichten von Bund und Ländern in Frage gestellt werden – ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Berichte auch noch in vielen anderen Bereichen gezielt Unwahrheiten verbreiten.

Die Hilfsorganisation Medico international warnte am Mittwoch vor einer unkontrollierten Verbreitung von Covid-19 im überfüllten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos:

Am Mittwoch morgen wurde der erste Covid-19-Fall im überfüllten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos bestätigt. Ein 40jähriger Sudanese ist infiziert, der aus Athen, wo viele Flüchtlinge auf der Straße leben müssen, zurück auf die Insel gekommen ist. Noch ist unklar, ob er weitere Menschen angesteckt hat. »Mit über 100 Fällen unter den Einwohnerinnen und Einwohnern der Insel und einer begrenzten Anzahl von Intensivbetten ist die lokale Gesundheitsinfrastruktur bereits jetzt an der Belastungsgrenze«, erklärt Ramona Lenz, Referentin für Flucht und Migration bei Medico international. »Sollte sich das Virus auf der Insel weiter ausbreiten, kann eine angemessene medizinische Versorgung der Betroffenen nicht mehr sichergestellt werden.«

Angesichts der Tatenlosigkeit der Behörden hat bereits im März das von Medico international unterstützte »Moria Corona Awareness Team«, eine Selbstorganisation von Geflüchteten, die Coronaprävention in Moria selbst in die Hand genommen. (…) Lange Zeit konnten sie einem Ausbruch des Virus entgegenwirken. Da sich jedoch nichts an den desolaten Lebensbedingungen im Lager geändert hat, blieb ihnen nur die wiederholte Warnung vor den gravierenden Folgen einer Verbreitung des Coronavirus im Lager. (…)