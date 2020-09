NS-Aufbauorganisation

Christian Mang/REUTERS Selfies mit Reichsflagge: Rechte Demonstranten am Sonnabend auf der Treppe vor dem Berliner Reichstagsgebäude

Forscher suchen Gesetzmäßigkeiten. Unbestechliche Gesellschaftswissenschaftler können hier eine entdecken. Das Beobachtungsobjekt ist der Verfassungsschutz: Es besteht ein kausaler, ja zwingender Zusammenhang zwischen dem, was landläufig als »Versagen« jenes Dienstes bezeichnet wird, und dem beschleunigten Ausbau derselben Behörde. Das »Versagen« rangiert regelmäßig auf der Ebene eines handfesten Staatsskandals. Das Resultat, zumeist begleitet durch allerlei Untersuchungsausschüsse, ist in jedem Falle die Stärkung des Apparates und eine Hochzüchtung seines Spitzelunwesens. Es handelt sich, so gesehen, um eine positive Rückkopplung.

Nehmen wir den sogenannten NSU-Skandal. Um drei bekannte und flüchtige Neonazis hatten diverse deutsche Dienste ein Knäuel von rund 50 Agenten, »V-Männern« und Spitzeln gesponnen. Mit ihrer tatkräftigen Hilfe entzog sich der NSU für über zehn Jahre dem Zugriff der Polizei. Währenddessen ermordeten die Neonazis zehn Menschen, verübten 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. All das ging nur, weil die Ämter dies ermöglichten, weil sie Geld beschafften, weil sie die Ermittler in die Irre führten. Schlimmer noch: Der Verdacht, dass Geheimdienstler selbst zur Waffe gegriffen haben, ist bis heute nicht vom Tisch. Das Ergebnis: Mehr Macht und Mittel, Bildung von »gemeinsamen Terrorabwehrzen­tren« mit der Polizei, Aushebelung des Trennungsgebotes zwischen Exekutive und Nachrichtendiensten. Dieses war als Lehre aus dem deutschen Faschismus erlassen worden.

Aktueller: Ein Haufen »Reichsbürger« nutzte am Sonnabend die Gunst der Stunde und stürmte im Rahmen einer Demonstration von Coronaleugnern die Treppe des Reichstagsgebäudes. Schwarz-weiß-rote Lumpen vor dem Parlament, gefeiert als »Sturm auf den Reichstag«. Demonstrationen innerhalb der Bannmeile vor dem Bundestag sind (nach §3 BefBezG) nur möglich, wenn keine Störungen zu erwarten sind. Festzustellen, ob aus einem Milieu von Waffenfetischisten, Geschichtsrevisionisten und Neonazis mit »Störungen« zu rechnen ist, ist Aufgabe des – Verfassungsschutzes. Die Tätigkeit dürfte dadurch erleichtert worden sein, dass die gesamte Szene mit Spitzeln durchsetzt ist. In diesem Falle waren offenkundig keine Probleme zu erwarten, daher wurde die Polizei abgezogen und den Rechten so der Weg frei gemacht.

Das Resultat: Die Union forderte am Dienstag mit Verweis auf die »erschreckenden Bilder« des Wochenendes ein Gesetz »zur Stärkung des Verfassungsschutzes«: »Mehr Befugnisse« und »umfassendere Instrumente« im Kampf »gegen Ex­tremisten«.

Neu ist daran nichts. Schon 1919 entsandte ein deutscher Militärgeheimdienst einen speziell geschulten »Vertrauensmann« in eine rechte Politsekte, zwecks »Beobachtung«. 14 Jahre später war aus der Sekte eine faschistische Massenpartei geworden, aus dem V-Mann der »Führer und Reichskanzler« Adolf Hitler. Das »Versagen« hat Methode. Und unser Forschungsgegenstand einen Namen: Kapitalismus.