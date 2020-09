Fall Wirecard wird aufgerollt

Michele Tantussi/REUTERS Die Abgeordneten der Grünen, Lisa Paus (r.) und Danyal Bayaz, nahmen am Dienstag nach der Sitzung des Finanzausschusses Stellung

Die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals soll ein Untersuchungsausschuss des Bundestags übernehmen. Nach AfD, FDP und Die Linke sprachen sich nun auch die Grünen dafür aus, wie deren Abgeordneter Danyal Bayaz am Dienstag nach einer Sondersitzung des Finanzausschusses in Berlin sagte. FDP, Linke und Grüne haben zusammen die nötige Stimmenzahl und wollen gemeinsam abstimmen.

Um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, muss ein Viertel der 709 Abgeordneten im Bundestag zustimmen – FDP, Grüne und Linke haben zusammen 216 Sitze. Auf die Stimmen der AfD wollen sich die anderen drei Fraktionen nicht stützen. Die AfD beansprucht den Vorsitz des Ausschusses. Turnusmäßig wäre die Fraktion nun am Zug.

Im Juni hatte der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro summieren.

Fabio De Masi (Die Linke), Mitglied im Finanzausschuss, erklärte: Die Ausführungen von Bafin-Chef Felix Hufeld im Ausschuss hätten ihn nicht überzeugt: Dieser habe wiederholt, dass Wirecard als Technologiekonzern einzustufen gewesen sei und damit nicht in den Bereich der Finanzaufsicht falle. Andere europäische Aufsichtsbehörden hätten bei vergleichbaren Unternehmen aber anders entschieden.

Die SPD kritisierte, der Bilanzskandal hätte deutlich früher auffliegen können. Die Antigeldwäscheeinheit FIU habe Anfang 2019 zwei »werthaltige Meldungen« an das Landeskriminalamt Bayern übermittelt, sagte der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann unter Verweis auf Aussagen bei der Sondersitzung des Finanzausschusses am Montag abend. Dabei sei es auch um damalige Vorstände von Wirecard gegangen, die an merkwürdigen Transaktionen beteiligt gewesen seien. »Die viel gescholtene Einheit des Zolls hat 2019 offenbar die heiße Spur auf diesen Fall gehabt.« Die Hinweise seien dann aber versandet und von der Staatsanwaltschaft in Bayern nicht weiterverfolgt worden. (Reuters/AFP/jW)