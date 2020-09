Teuflisches Homeoffice

Jens Kalaene/dpa Die Verhandlungsmacht von Beschäftigten ist zu Hause deutlich eingeschränkt

Es gibt hoffnungsvolle und düstere Erzählungen darüber, wie die Welt nach Corona aussehen wird. Die Umweltschützer von Greenpeace zum Beispiel versprechen sich Impulse im Kampf gegen die Erderwärmung. Wenn das Homeoffice zum Regelarbeitsplatz wird, ließe sich der Treibhausgasausstoß erheblich reduzieren, rechnen sie in einer vor zwei Wochen vorgelegten Studie vor. Darin steht, dass nur ein zusätzlicher Tag Telearbeit in der Woche hierzulande jährlich mindestens 1,6 Millionen Tonnen CO2 einsparen könnte und die Leistung des Pendelverkehrs um 10,9 Milliarden Personenkilometer zurückgehen würde. Was die Untersuchung unterschlägt: Das Internet frisst Unmengen an Energie und droht bei ungebremster Expansion schon bald zu einem der schlimmsten Klimakiller zu werden.

Wie am 9. August das Handelsblatt berichtete, plant der Münchner Allianz-Konzern seine Arbeitsroutinen komplett umzubauen. Deutschlands führender Versicherer hatte zu Beginn der Pandemie im März binnen kurzer Zeit 90 Prozent seiner Beschäftigten ins Homeoffice geschickt und sämtliche Dienstreisen abgesagt. Was aus der Not geboren war, soll nun zum Standard werden. Man erwarte, dass längerfristig bis zu »40 Prozent der Mitarbeiter von zu Hause arbeiten«, zitierte die Zeitung Vorstandsmitglied Christof Mascher.

Viele Angestellte seien im Home­office produktiver, und der persönliche Kontakt zwischen Berater und Kunde lasse sich problemlos digital ersetzen, stellt das Unternehmen fest. Der Umbau bringt dem Konzern auch finanzielle Vorteile: So kann die Allianz künftig rund 30 Prozent ihrer Bürofläche einsparen. »Wir können digital um einen Tisch sitzen. Deswegen werden wir künftig mit kleineren Büros arbeiten«, so Mascher. Der Versicherer muss auch weniger Geld für Dienstreisen ausgeben: Er rechnet mit einem langfristigen Einsparpotential von 50 Prozent. Bei Siemens und ersten Banken soll das »Nachdenken über die neue Freiheit am Schreibtisch ebenfalls längst begonnen« haben.

Aber von wessen »Freiheit« ist hier die Rede? Fraglos kann das Arbeiten in den eigenen vier Wänden Vorzüge haben. Der Weg zum Büro fällt weg, das frühe Aufstehen erledigt sich, man hat mehr von seiner Familie, mehr Privatleben. So jedenfalls wird der Rollenwechsel gerne schmackhaft gemacht. Aber längst nicht jeder Beschäftigte hat die Möglichkeit dazu. Eine Vielzahl an Jobs lässt sich einfach nicht aus der Ferne verrichten, zum Beispiel Tätigkeiten im Handwerk, im sozialen Bereich oder in der Industrieproduktion. Gewerkschafter sehen hier bereits neue Spaltungslinien entstehen, nicht nur zwischen Berufen und Branchen, sondern ebenso innerhalb von Belegschaften.

Ein »Recht auf Homeoffice« mag zunächst gut klingen. Was aber, wenn der Chef aus dem Recht eine Pflicht macht und auch den zum mobilen Arbeiten verdonnert, der lieber unter Menschen ist oder bei dem zu Hause der Nachwuchs lärmt? Überhaupt ist zu fragen, wo bei dem »überstürzten« Strukturwandel die Mitgestaltung- und -bestimmung der Beschäftigten und Gewerkschaften bleibt. Regelungen zum Homeoffice in Tarifverträgen zu verankern ist eine wichtige und richtige Forderung. Nur werden in der anhaltenden Krise bereits Fakten geschaffen, die schwerlich wieder rückgängig zu machen sind. Beispielsweise gilt es als selbstverständlich, dass der Heimarbeitsplatz auf eigene Rechnung bezahlt und unterhalten wird. Auch fehlt es an Regularien und Werkzeugen zur Arbeitszeiterfassung, wodurch das Leistungsprinzip mehr noch als heute zum Maß aller Dinge bei Vergütungs- und Aufstiegsmodalitäten wird. Gegenwehr ist schwerer zu organisieren. Streiks lassen sich unter Coronabedingungen nur vereinzelt auf die Straße bringen.

Verdi warnt deshalb vor negativen Folgen. Gewerkschaftschef Frank Werneke sagte inmitten der ersten Welle der Coronapandemie laut Augsburger Allgemeinen vom 18. April: »Eine der Hauptlehren aus der Coronazeit ist für mich: Home­office muss in normalen Zeiten absolut freiwillig sein. Denn die Arbeit im Homeoffice hat eben auch erhebliche Nachteile: Menschen, die nicht über eine 100-Quadratmeter-Wohnung verfügen, tun sich schwer, Arbeits- und Privatleben zu Hause zu vereinen, gerade wenn sie Kinder haben.« In der Zukunft brauche es Arbeitsschutz durch Tarifverträge. In der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst plant die Gewerkschaft deshalb einen bundesweiten Homeofficestreik.