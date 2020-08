Nachschlag: Roth in Not

Jörg Carstensen/dpa Huch, wo kommen denn plötzlich die Faschisten her? – Claudia Roth an ihrem 65. Geburtstag im Bundestag (15.5.2020)

Der Grünen Claudia Roth ist es am Montag wie Schuppen von den Augen gefallen: Wir haben »ein Rechtsex­tremismus-Problem«. Darüber müsse »ganz sicher im Ältestenrat« des Parlamentes diskutiert werden. Zum Beispiel über die Frage, warum am Sonnabend Hunderte Personen in das Reichstagsgebäude eindringen wollten – und daran lange nicht gehindert wurden. In der Tat, erschreckende Bilder: Flaggen des Kaiserreichs, Neonazis vor den Toren. Warum es dazu kam? Weil es dazu kommen sollte. Denn das Bürgerkriegsgerät, das die Polizei am Demowochenende in Berlin zusammengezogen hatte, hätte allemal ausgereicht, um das Haus zu schützen. Unnötig der Hinweis, dass eine Veranstaltung vergleichbarer Größe von radikalen Linken, die sich der Bannmeile auch nur genähert hätte, erbarmungslos auseinandergeknüppelt worden wäre. Diese Sache aber ist Frau Roth nicht in den Sinn gekommen, dazu sitzt sie zu lange im Gebäude und ist zuwenig draußen. Roth: »Wir wollen natürlich so schnell wie möglich eine Ältestenratsitzung«.