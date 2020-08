Wer war’s?

Christian Charisius/dpa Yaya Jabbi bleibt unvergessen (Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt im Juni in Hamburg)

Auf den »Black History Month 2020« zurückblickend, bringt das Freie Senderkombinat (FSK) aus Hamburg heute morgen, sieben Uhr, einen Mitschnitt einer Demo, mit der im vergangenen Februar des in Guinea-Bissau geborenen Schwarzen Yaya Jabbi gedacht wurde. Jabbi starb im Februar 2016 im Gefängnis, laut offizieller Darstellung durch Suizid. Er war einen Monat vor seinem Tod wegen einer geringfügigen Menge Cannabis von der Hamburger Polizei festgenommen worden.

Mit unsichtbaren Freunden von Kindern – einem Phänomen, das zwischen Eskapismus und Realitätsbewältigung angesiedelt ist – beschäftigt sich Susanne Franzmeyer in ihrem neuen Feature »Ich war’s nicht, Berkan ist es gewesen« (DLF Kultur 2020; Di., 22 Uhr, DLF Kultur). Auf der gleichen Welle kommt die Wiederholung des RBB-Hörspiels »Sie. Du. lch. Ellen.« (RBB 2017; Mi., 22 Uhr) von Katharina Schlender. Die 40jährige Protagonistin möchte an einem Alphabetisierungskurs teilnehmen, also endlich lesen lernen.

Ein hörenswerter Mitschnitt einer Veranstaltung der Gruppe Bricolage vom 8. Mai 2006 ist »Christian Geissler: ›Maideutsch‹ und ›Die Distanz war gegeben‹ – Eine radiophone Annäherung an Christian Geissler« (Do., 9 Uhr, FSK). Auch an den folgenden Tagen lohnt es sich, früh FSK einzuschalten. Am Freitag, acht Uhr, wird dort »Kameradschaft Blaulicht – Rechte Netzwerke in den ›Sicherheits‹-Behörden« gesendet, und am Sonnabend, neun Uhr, kann man sich über den »Nichtrepräsentativen Pressespiegel –J’ADORno la critique« freuen.

Auf der Jugendwelle 1Live wird in dieser Woche die hauseigene Adaption von Morton Rhues »Boot Camp« wiederholt. (WDR 2008; Do., 23 Uhr, 1Live) Es geht darin um Kinderverschickung in militärisch geprägte »Besserungsanstalten«. Hauptfigur ist ein Jugendlicher, der mit einigen Leidensgenossinnen und -genossen aus einer solchen türmt. Mark Zak lässt in »Glaube, Liebe, Mafia« (WDR 2013; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Sa., 17 Uhr, WDR 5) den Kölner Privatdetektiv Josif Bondar, einen von der Krim stammende Ex-KGB-Agenten, zu einem mutmaßlichen Terroranschlag ermitteln. Wenig später wird Andreas Sauters »Der Mann im Turm oder das Geheimnis der Zeit« (SRF 2020; Fr., 20 Uhr, SRF 1) urgesendet, ein Familiendrama ohne Blut.

Die Hörspielfassung von Rainald Goetz’ Roman »Loslabern« (BR 2010; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) hat der Autor als Monolog eingesprochen, den Titel also in die Praxis umgesetzt. Zum Beethoven-Jahr bringen Ulrich Bassenge und Johannes Mayr ihr Stück »Roll over Beethoven: Eine Sitcom aus dem alten Wien in neun Aufzügen« (SRF/BR 2020; Ursendung Sa.,15 Uhr, Bayern 2). Und dann geht’s in die »Galaxis der Liebe« von Frieder Butzmann (SRF 2019; Sa., 20 Uhr, SRF2 Kultur).

Die vor hundert Jahren durch Suizid gestorbene bayerische Schriftstellerin Lena Christ kommt mit einer aktuellen Hörspielbearbeitung ihres autobiographischen Textes »Erinnerungen einer Überflüssigen« (BR 2020; Sa., 20 Uhr, DLF) zu Ehren.

Flexible Preise gibt es bald vielleicht nicht mehr nur online, sondern auch im Supermarkt, zeigen Michael Brocker und Felix Schledde im Feature »Alles eine Preisfrage – Supermärkte auf dem Weg in die Digitalisierung« (WDR 2020; So., 11 und 23 Uhr, WDR 5). Die Woche klingt mit einem Literaturfeature von Stefan Weber aus: »Als wenn es noch einen Weg gäbe – Robert Walsers Spaziergänge im Dunkel des Seins« (ORF 2020; Sa., 20.15 Uhr, ORF Ö 1). Die neue beginnt dann mit Margareth Obexers Essay zum Thema Migration »Europas längster Sommer« (WDR 2018; Mo., 19 Uhr, WDR 3) und Jakob Arjounis Krimi »Der heilige Eddy« (DKultur 2010; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).