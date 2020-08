Was hast du gesagt?

Im Prozess gegen einen Clanchef am Berliner Landgericht ist die Zeugenvernehmung des Rappers Bushido (bürgerlich: Anis Ferchichi) ins Stocken geraten. Die Verteidiger verlangten am Montag erneut vor Bushidos weiterer Aussage Einsicht in alle Vernehmungen des Musikers und seiner Ehefrau im Zusammenhang mit dem Hauptangeklagten Arafat Abou-Chaker. In dem Verfahren u. a. wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung ist der 41jährige Bushido als mutmaßliches Opfer auch Nebenkläger. (dpa/jW)