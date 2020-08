Vergesst nie eure Feinde

Delware Limited/dpa Für seine Klasse: James Dean Bradfield

Erst wurden im »Estadio Chile« in Santiago Finger und Hände des Gitarristen Victor Jara zerschlagen. Der Sänger sang weiter. Als ihn 44 Kugeln trafen – »Washington Bullets« (The Clash) –, da starb auch eine Hoffnung. Es war am 16. September 1973, dem sechsten Tag des Militärputsches des faschistischen Generals Augusto Pinochet. Danach war nichts mehr wie davor. »And in the world a heart of darkness – A fire zone« (U2). Die ermordeten Revolutionäre, die Gefolterten, die Gefangenen – und diejenigen, die vertrieben wurden, kamen aus dem Süden zu uns in den Norden der Erde. Solidaritätskonzerte, Debatten: Ist ein friedlicher Übergang zum Sozialismus überhaupt möglich? Ein Thema damals, wirklich …

Die Flüchtlinge brachten Victor Jaras Lieder mit. »Te recuerdo Amanda« auf DT64. Den Radiosender gab es längst nicht mehr, als Hannes Wader 2001 trotzig gegen die reaktionäre Zeitenwende ansang: »Nichts ist davon vergessen, auch nicht nach so langer Zeit.« Und jetzt, bald ein halbes Jahrhundert nach Chiles Tragödie, nähert sich James Dean Bradfield mit »eine(r) Art Rock-Oper über Victor Jara« (dpa, 14.8.2020) dem Helden der Verdammten dieser Erde; indem Bradfield Waders Postulat aufnimmt, stellt er die zentrale Frage für einen kontemporären Umgang mit Geschichte in der Kunst: Wie das Vergessen verhindern? Die meisten können sich nicht einmal erinnern an »Chile 9-11«. Kennen sie nicht. Victor Jara wahrscheinlich auch nicht.

Bradfield, Jahrgang 1969; Jara, Jahrgang 1932: der eine sozialisiert in der Post-Punk-Periode mit The Clash, Joy Division, Guns n’ Roses und walisischem Folk, der andere ein Singer-Songwriter-Purist des revolutionären »Nueva Canción« – geht das zusammen? Bradfield, der Waliser, benannt nach dem Leinwandidol James Dean, zählte gerade vier Lenze, als der Chilene ermordet wurde. Zwei Antipoden: Ein in der harten Schule der »Eisernen Lady« Getriezter erzählt über den Optimismus von ’68, als die Signale auf »Vorwärts und nicht vergessen« (Brecht) standen?

Das funktioniert, und im Fall des Rockmusikers mag der antisoziale Politkurs der britischen Premierministerin und Pinochet-Sympathisantin Margaret Thatcher dazu beigetragen haben. Er war nicht Voraussetzung für das Erinnern an Chile ’73, aber half beim Knüpfen der Verbindung zwischen dem Vorgestern und dem Heute. Bradfield und Mitstreiter wurden als Manic Street Preachers zur »größten lebenden Agitpopband unserer Zeit« (Die Welt, 13.8.2010) und hielten dabei den Brechtschen Solidaritätsgedanken wach.

Die Straßenprediger spielten »Protestlieder« (Bradfield) vor dauerstreikenden Bergarbeitern, kämpften auf ihre Weise für ihre Klasse, wie es einst Bradfields Vater als Gewerkschafter auf seine getan hatte; und sie traten 2001 als erste westliche Rockband in Havanna auf, »Teatro Karl Marx« – 15 Jahre vor den Rolling Stones. Auf ihrer Pressekonferenz damals erklärte die Band »dass, wenn Fidel Castro zu ihrem Konzert käme, dies für sie die größte Ehre ihres Lebens wäre. Fidel erschien eine Stunde vor dem Konzert und traf die Künstler backstage. Zur allgemeinen Verblüffung im Saal setzte er sich zwischen ein paar Jugendliche in die erste Reihe und harrte dort bis zum Ende der Darbietungen aus – eine Leistung: Turbo-Flood-Lautsprecher der jüngsten Generation brachten über 40.000 Watt.« (Ulli Fausten in Melodie & Rhythmus, 4/2016)

Opulente Sounds mit Hang zum Monumentalen kennzeichnen auch Bradfields neues Album für Victor Jara. Diverse Instrumente der gängigen Popmusik kommen zum Einsatz, der Waliser hat die Eigenkompositionen mit Ausnahme des Schlagzeugs auch selbst eingespielt. Lediglich einen Titel hat er von Jara übernommen und neu interpretiert, ein Instrumentalstück (»La Partida«). Doch so manches klingt nach Jara, und alles handelt von ihm. Angefangen beim fingerpickin’ Liedermacher-Intro »Recuerda« überraschen erregend-stimmige Stilelemente und gehen ins Ohr.

Offen bekennt Bradfield, sich diverser Musikzitate bedient zu haben oder wenigstens inspiriert worden zu sein: von Pink Floyd, Johnny Marr (The Smith), David Sylvians »Brilliant Trees«, The Bad Plus, Jeff Beck, dem Gitarrenspiel von Slash in Wildwestmanier, Led Zeppelins »Houses of Holy«, Hüsker Dü. Auch das Gemälde »El Circo« von Jaras Kollegin Violeta Parra sorgte für Anregung sowie – Brückenschlag in die Gegenwart – Jaras und Parras Volkslieder, gesungen und gehört bei Demonstrationen auf der Plaza Italia im Santiago 2019/20 vor Corona.

In Verbindung mit den poetischen Polittexten entsteht Eigenartiges: Akzentuierter und spannungsgeladener Breitwandpop vergegenwärtigt das Leben, die Liebe, die Wünsche und Sehnsüchte, die Widerständigkeit des Künstlers und Kommunisten Victor Jara. Indem Bradfield dem melancholischen und doch kämpferischen Liedermacher, der Gitarre und Wort als Waffen einsetzte, ein Denkmal aus gegenwärtigem, eingängigem Pop setzt, überwindet er historische Brüche und setzt unbedingt Erinnernswertes auf die Agenda.

Bradfield: »Anfang 2019 gab mir Patrick (Patrick Jones, Dichter und Dramatiker, Bruder des Manic-Bassisten Nicky Wire) eine Handvoll Gedichte, die jeweils verschiedene Aspekte aus Victor Jaras Leben berührten. Als ich sie las, war ich von der Idee beeindruckt, dass, wenn ein Leben etwas bedeutet, es auch nach dem Tod weitergeht.« Daraus wurde die Idee für »Even in Exile«, wie Bradfield das Album genannt hat. Es hätte auch »Viva Victor Jara!« heißen können, denn Jara lebt in Patrick Jones’ Liedtexten weiter, die von der immer noch alltäglichen Armut erzählen, von der anhaltenden Repression und kargen Böden; von der Hafenstadt Puerto Montt und Massakern der spanischen Kolonisatoren, von »30.000 Milchflaschen« für Chiles Kinder, die Bradfield mit John Cales »Paris 1919« im Hinterkopf vertont hat. Und von der großen Liebe, der zu Joan Jara, britisch-chilenische »Miss Companera«: »This life I had to defend / Without knowing the end« (»Joan’s Song«). »Vergesst aber nie die Feinde«, sagen Bradfield/Jones, »als sie an eure Tür kamen / Mit ihren Gesetzen und Gewehren / Als sie eure Töchter nahmen / Und eure Söhne wegführten / Erinnert Thatcher, Nixon, Pinochet …« (»Recuerda«).

Übrigens heißt das »Estadio Chile« in Santiago seit 2003 »Estadio Victor Jara«.