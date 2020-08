Widerstände

Für den Film »Resistance« erhält der venezolanische Regisseur Jonathan Jakubowicz den nationalen Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke. Der Film erzählt vom französischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Er soll am 24. September in die Kinos kommen. Der internationale Friedenspreis des Deutschen Films geht an den französische Regisseur Ladj Ly für seinen Film »Les Misérables«, der schonungslos in Pariser Vorstädte blickt. (dpa/jW)